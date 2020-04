Mitos y verdades sobre las frutas respondidos por un nutricionista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Existe una serie de de creencias en torno a estos alimentos generando confusión y desinformación.



Debido a esto el nutricionista de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello, Camilo Aburto, aclaró los “siete mitos y verdades” sobre las frutas que se consumen a diario.

1. “Comer fruta como postre engorda”: Mito. En este sentido el doctor señala que “no hay ningún alimento que por sí solo engorde, el aumento de peso se genera por un desbalance entre el aumento de la ingesta alimentaria y una disminución del balance energético” explica Aburto, y agrega que “sí existen alimentos con una mayor densidad energética, y que presentan nutrientes críticos perjudiciales como sodio, grasas trans, azúcar”.

2. “Los jugos frutales deben ser consumidos inmediatamente después de prepararlos”: Verdad. El experto explica que de lo contrario “se pueden perder ciertas vitaminas”. En cambio, al ingerir el líquido a base de fruta de forma inmediata, “no se ve afectada el valor nutricional cuando las frutas son congeladas”.



3. “Es malo comer fruta en la noche”: Mito. El nutricionista dice que se deben “consumir cinco porciones de frutas y verduras al día, en distintas preparaciones y momentos de la jornada, priorizando las de temporada y respetando la porción de consumo”.



4. “La piña es diurética y ayuda a adelgazar”: Mito. Aburto aclara que “no hay alimentos que por sí solos ayuden a adelgazar”. Este mito está dado por una dieta “restrictiva”, en donde “se utilizaba la piña como alimento principal”.



5. “Si la fruta es más dulce tiene más azúcar”: Verdad. En este sentido se debe saber que “a mayor dulzor, mayor es la concentración de fructosa, un monosacárido que le da el sabor dulce a los alimentos”, explica el experto.



6. “No se deben mezclar determinadas frutas”: Mito. “Ese es uno de los mayores mitos de las frutas, no hay problema con mezclar, no hay ninguna publicación basada en la evidencia que diga que no se pueden mezclar alimentos”, enfatiza el médico.



7. “No hay límite en la cantidad de frutas que se puede consumir en el día”: Mito. Todo dependerá del gasto de energía de cada persona. “Una persona sedentaria puede consumir la porción recomendada por las Guías Alimentarias. Sin embargo, otra persona que realiza actividad física y que su requerimiento calórico es mayor, puede consumir más frutas”. Sobre este último punto, el nutricionista detalla las porciones diarias correctas a la hora de consumir frutas. En el caso de las cerezas se recomiendan 15 unidades, las ciruelas 3, uvas 10, sandía una taza, frambuesas y frutillas una taza.