Lore nutri: Perder el miedo de “engordar en las fiestas”

Esta semana les propongo una columna distinta. Vengo viendo en redes muchos artículos hablando de la alimentación luego y entre las fiestas, sobre cómo debemos hacer para mitigar los excesos que se producen por lo que comemos en cuatro días. Y te propongo pensar: ¿Cuánto son cuatro días en un año entero?

Como profesional en el área corresponde aclarar que lo comemos esos cuatro días no determina nuestro comportamiento con la comida. No somos los peores por bajarnos un paquete de snacks, ni nos vamos a ganar la medalla de oro por solo comer un cuadradito de turrón, al contrario, es todo un arte poder equilibrar lo que se come en estas fechas y como seguir.



Eso es lo importante de las fiestas. A muchas personas les genera un punto de quiebre, sobre todo cuando vienen realizando dietas restrictivas en las que les prohíben alimentos y se los endemoniza como los villanos de la película (las harinas, como ejemplo). Sucede que al “soltarnos la cadena” en las fiestas tenemos dos caminos: tomarlo como un momento para compartir con otros donde el foco no es la comida, sino el hecho de el agasajo y la reunión en si, ó dejar de alimentarse como venían haciendo y les cuesta reencausarse.

Por eso siempre es importante recordar que la alimentación y la conducta es un trabajo del día a día; a diario tomamos decisiones con la comida, desde que nos levantamos y vemos que desayunamos, en que cocino para el almuerzo, o que me compro para la cena y es así a lo largo del día, los 365 días del año.

El peso que te marca la balanza es eso, un número, por sí solo no nos dice nada; que suba o baje puede estar determinado por muchas cosas (hora del día, si has movilizado el intestino, la hora en que nos pesamos y en las mujeres, si están cerca del periodo, entre otras cosas). Es por eso que darle tanta trascendencia a el peso de una balanza sin tener en cuenta el vínculo que tenemos con la comida, que elegimos comer en el día a día, si hacemos restricciones o no logramos mantener una sana conducta alimentaria, debería ser primordial antes que considerar exitoso no pesar un kilo más o menos el 2 de enero.



En este año tan particular sumar un estrés más a tu vida por subir 1 o 2 kilos entre el 24 de diciembre y el 1º de enero no debería ser tal. Si consideras que has cometido excesos, algunos detalles importantes que te pueden ayudar a ordenarte nuevamente son los siguientes:

Exceso de Sodio

Muchas de las comidas que solemos consumir en las fiestas tienen un agregado de sodio, ya sea por el agregado de conservantes en todo lo que son enlatados o por el consumo de los snacks de las picadas. El simple hecho de reducir el agregado de sal a las comidas y consumir líquidos suficientes en el día ya es una buena forma de resetear al organismo.

Volver a las frutas y verduras

No te las voy a recomendar como si fueran mágicas haciendo un batido milagroso el 2 de enero para adelgazar, eso es una mentira gigante. Las frutas y verduras son fundamentalmente agua, por eso te recomiendo que las consumas desde que arranca el día. Además tienen mucha fibra lo cual nos ayuda a generar saciedad al momento de la comida y al normal tránsito intestinal, que puede verse afectado por un cambio en la dieta en las fiestas.



Para las cenas livianas en estos días de reordenamiento te aconsejo uses zapallitos (están muy baratos), tomate y pepino (son básicamente agua y si, están en su época).



En las noches acostúmbrate a acompañar los platos ricos en verduras con proteínas y grasas saludables que te van a dar más saciedad.

Algunas ideas

Ensalada fría de atún, revuelto de zapallitos, budines o terrinas de verduras, ricotta a la plancha con ensalada, tomates rellenos de atún, zapallitos rellenos de ricotta.



Si al mediodía la idea es comer una ensalada, como nos suele pasar los días de calor extremo que solo queremos cosas frescas y livianas, recordá que lo ideal es que la ensalada sea completa como les conté hace unas semanas .

Organizate

Si sos de las familias que en las fiestas se cocina como si fuera la ultima cena y hasta el 4 de enero seguís con el cordero del 31,¡cámbiale la cara! Un día caliente, otro día frio, otro día en fajitas o burritos, y otro día como salpicón, siempre acompañando con verduras en ensaladas crudas fundamentalmente.



Si no te quedaron restos del 31 y el 2 de enero y ya querés reordenarte, te aconsejo que te armes un mini menú. Como siempre digo, la organización y planificación te llevará un tiempo de pienso pero los resultados los ves en el bolsillo cuando compras (y más ahora que se aconseja tratar de realizar compras generales y minimizar tiempos en los supermercados), en el momento de cocinar, y de paso podes ir resolviendo más de un almuerzo o cena.



Sé que los nutricionistas a veces tenemos fama de rezongones, pero no tenés por qué dejar de disfrutar de una fiesta, ni centrar tu éxito en lo que dice la balanza. Trabajar en la moderación y en la elección de platos saludables es una tarea en la cual los licenciados en nutrición estamos para ayudarte.



1º de enero y la rueda vuelve a girar, es en el día a día, con las decisiones que tomás, como se crean tus hábitos.



¡Buen arranque de año para todos!