Guardia pediátrica: Vacunación Covid en adolescentes entre 12 y 18 años

Ante la decisión que adoptó Uruguay de vacunar contra COVID 19 a los adolescentes (primer país de Latinoamérica en hacerlo) nos pareció importante en esta columna explicar para ellos y sus familias, algunas interrogantes que han surgido en referencia a este tema.

Hoy nos dedicaremos específicamente a los adolescentes para que quede claro que el motivo de esta decisión. Se trata de una determinación que no fue al azar, sino basada en la recomendación de la Comisión Asesora de Vacunas, en base a la evidencia científica disponible y a un trabajo muy serio además de interdisciplinario y comprometido de los diferentes integrantes de la misma.

Decidimos en forma de preguntas y respuestas, intentar aclarar las dudas que han surgido.

¿Por qué vacunarlos?



Son un grupo susceptible para padecer la enfermedad la cual puede ser asintomática, leve o más grave, requiriendo internación, presentando complicaciones durante el curso de la misma en agudo y posterior a ella cuando ya están de alta, lo que venimos viendo en el último tiempo aquellos que nos dedicamos a la tarea asistencial en el área de los cuidados moderados y críticos pediátricos.



Pero, además, la transmisibilidad en los adolescentes es alta, similar a lo que sucede en los adultos, con una idiosincrasia particular de este grupo por su gran movilidad. Han padecido muy especialmente, las consecuencias de esta epidemia que los ha afectado física, emocional y socialmente al perder en gran medida el vínculo con sus pares y las actividades que habitualmente realizan.



Además, a medida que adquieren inmunidad por la vacunación o por la propia enfermedad, los grupos de mayor edad han producido el efecto “cascada": la infección se ha desplazado a los grupos de menor edad en donde ellos se encuentran.

¿Por qué vacunarlos con Pfizer?



Hasta ahora, es la única plataforma o vacuna con la que contamos en Uruguay que ha sido aprobada por la FDA (Food and Drug Administration) y la EMA ( European Medicines Agency) para ser utilizada en mayores de 12 años. Diferentes estudios realizados demuestran eficacia no solo para padecer la enfermedad, sino para disminuir la transmisión, que como comentamos previamente es muy elevada en este grupo etario y seguridad en cuanto a los efectos adversos que en la mayoría de los casos son leves y reversibles ( dolor en el sitio de la inyección, desgano, fiebre, dolor de cabeza).



A muchos padres los ha preocupado los casos descritos de miocarditis (inflamación del corazón) en varones luego de la segunda dosis. Es importante destacar que, en millones de dosis administradas, estos casos fueron poco frecuentes, leves y de rápida resolución, no pudiéndose establecer una asociación causa efecto, es decir una vinculación directa con la vacunación.



No hay que olvidar que la enfermedad entre otras cosas graves, también puede incluir miocarditis. En suma puesto en la balanza, sin duda el beneficio de la vacunación es muy alto respecto al padecer la enfermedad.

¿Quiénes no pueden vacunarse?



Los adolescentes que estén cursando la enfermedad, que la hayan cursado en los 90 días previos (por el momento ese es el plazo entre enfermedad y vacunación recomendado), los que hayan tenido un contacto y estén esperando el resultado de un hisopado o los que tengan síntomas respiratorios y esperan ser hisopados.



En cuanto a las reacciones alérgicas, no podrán recibir la segunda dosis, aquellos que hayan tenido un cuadro alérgico grave con la primera dosis. La alergia en cualquier otra situación, aún con manifestaciones severas no es una contraindicación en los adolescentes alérgicos y pueden vacunarse.

¿Pueden ir solos a vacunarse?



No, deben ir acompañados, por madre, padre, tutor o un adulto responsable que firme con ellos el contrato previo a recibir la vacunación.



Sabemos que hay personas que siguen poniendo en duda la gravedad de la Covid 19, minimizando el impacto que ha tenido físico, educativo, social, económico y refiriendo el impacto negativo que tienen las vacunas. Respetamos a esas personas pero no compartimos lo que piensan.



Protegernos y proteger adecuadamente con vacunas a la población y en este caso a los adolescentes les permitirá volver a una presencialidad educativa segura y poder retomar en forma paulatina sus actividades sociales.



De todos modos, si bien la vacunación nos ayuda debemos mantener las otras medidas sanitarias recomendadas como el uso de mascarilla —que en ellos es indiscutible (excepto que padezca TEA o por alguna causa física o emocional la tengan contraindicada) por todo lo que hemos dicho—, la correcta higiene de manos, el distanciamiento físico en lo posible evitando aglomerarse, compartir mate, como algunas muy frecuentes .



Hay medidas que vinieron para quedarse y otras que poco a poco podrán flexibilizarse pero no es este el momento sino cuando logremos que la mayor parte de la población esté inmunizada.

​

Los adolescentes vacunados ayudarán a que el país alcance más rápidamente esa famosa "inmunidad de rebaño" de la que tanto hablamos y serán parte de la solución de este problema que hoy nos aqueja , pero además protegerán a todos aquellos uruguayos que por diferentes razones critican esta vacunación y desconocen o minimizan la enfermedad por la que muchos hemos pasado con menores o mayores consecuencias y por la que otros tantos han perdido la vida.



Antes de finalizar , queremos destacar que se están realizando en el mundo ensayos en fase II en menores de 12 años con diferentes plataformas o vacunas. La semana próxima pasada la Agencia China de Medicamentos autorizó Coronavac, otra de las plataforma con las que cuenta Uruguay para ser administrada a partir de los 3 años.



Si bien es una muy buena noticia, debemos esperar los resultados, mirar detenidamente los datos y esperar el análisis que hará de esta información la Comisión de Vacunas y por supuesto las recomendaciones que oportunamente se elevarán a las autoridades. Solo resta esperar, sin duda las decisiones que se adopten se harán pensando en el bienestar y la seguridad de los niños uruguayos.



Nos reencontramos en dos semanas.

