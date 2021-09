Diecinueve meses de pandemia: ¿Cómo mejorar la salud mental en estos tiempos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un año y medio de crisis sanitaria a consecuencia del nuevo coronavirus originó en muchos de nosotros un desgaste físico y emocional. Quedarse más tiempo en casa sumado a los cambios de hábitos repentinos y la adaptación a nuevas rutinas, hicieron mella.

En esa línea, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recordó, en la última Asamblea Mundial de la Salud, la importancia de construir juntos un mundo más sano y seguro con el objetivo de poner fin a esta pandemia y darle principal foco a la salud mental.

En este contexto, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro estado emocional y evitar caer en momentos de ansiedad, tristeza o desesperanza? La doctora María Elena Escuza, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Norbert Wiener, brinda seis recomendaciones puntuales a tener en cuenta.

1- Mantener una actitud positiva.

Enfóquese en el lado bueno de las cosas y evite sacar conclusiones apresuradas o tener pensamientos negativos sobre un escenario complicado en su vida. Debemos darles a las cosas su real valor, no magnificar los problemas, ya que eso solo generará estados emocionales negativos.



2 Cuide su salud física.

Es recomendable dormir lo suficiente, mantener una buena alimentación y, además, realizar alguna actividad deportiva la que disfrute más, por lo menos media hora diaria, se puede iniciar con caminatas rápidas.



3- Defina sus objetivos y propósitos reales a corto plazo.

Por ejemplo, realizar un voluntariado, aprender un idioma, realizar un viaje, obtener algún grado de estudios, etc.



4- Utilice técnicas de relajación y meditación.

Esto le ayudarán a disminuir la tensión muscular y el estrés. En YouTube, por ejemplo, hay muchísimos tutoriales para aprender este tipo de técnicas.



5- Socialice.

Reconecte con amigos y familiares, siempre tomando las medidas de prevención necesarias para evitar contagios. Este tiempo de encierro y preocupación se puede sobrellevar mejor con el apoyo de nuestros seres queridos. Se pueden proponer reuniones en un parque, caminatas por el campo, la playa, lo que tengamos más cercano.



6- No tenga miedo de pedir ayuda.

No siempre podremos superar todos los obstáculos que se nos presenten solos, por ello no dude en acudir a un profesional capacitado que pueda ayudarlo a superar aquellos problemas emocionales que lo aquejan.

La especialista indica que en caso de conocer a alguien que esté atravesando una etapa de tristeza, angustia, desesperanza o cualquier estado de ánimo que llame la atención, el acompañamiento es fundamental.



“Lo mejor es pedirle que nos cuente qué ocurre y escucharla, no le diga a nadie que debe dejar de estar triste porque no es tan fácil dejar de estarlo y en todos los casos, recuérdele que usted está ahí y que siempre es bueno buscar ayuda”, aconseja Escuza.