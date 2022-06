La columna de los dientes: ¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt que afectó a Justin Bieber?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cantante canadiense Justin Bieber reveló en sus redes sociales que sufre una parálisis facial causada por el síndrome Ramsay Hunt.

"Como pueden ver, este ojo no está parpadeando. No puedo sonreír en este lado de mi cara, así que tengo una parálisis completa en este lado de mi cara", dijo al mostrar a sus 240 millones de seguidores en Instagram cómo el lado derecho de su rostro no se movía.

"Es por este virus que ataca el nervio de mi oído y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis", dijo el cantante en el video de tres minutos.

El síndrome

El síndrome de Ramsay Hunt "ocurre cuando un brote de Herpes Zóster (conocido también como culebrilla) afecta el nervio facial cerca de los oídos", explica el portal especializado en atención médica Mayo Clinic (USA).

"Además de la erupción dolorosa en piel, el síndrome de Ramsay Hunt puede provocar parálisis facial y pérdida auditiva en el oído afectado", añade el portal.

"Después de que la varicela desaparece, el virus aún vive en los nervios. Años después, puede reactivarse", agrega.

Los síntomas

Los principales síntomas son un sarpullido rojo doloroso con ampollas llenas de líquido dentro y alrededor del oído, y debilidad o parálisis facial en el mismo lado del oído afectado, detalla el especialista de la Mayo Clinic.



El paciente puede tener dolor de oído, pérdida de la audición o zumbido en los oídos (tinnitus), dificultad para cerrar un ojo, vértigo, cambios en la percepción del gusto o pérdida del gusto, y la boca y los ojos secos.



Los síntomas suelen ser temporales en la mayoría de los casos, pero pueden volverse permanentes.



La incapacidad de los pacientes para cerrar un párpado también puede causar dolor en los ojos y visión borrosa, dice la organización, y agrega que es más común en personas mayores de 60 años.



La enfermedad se trata con medicamentos antivirales, corticoesteroides y analgésicos.

Otras patologías similares

Como en otras Parálisis faciales, por ejemplo la Parálisis de Bell, la causa más frecuente es el Herpes Zóster, si bien algunos artículos lo adjudican al Herpes Simple (de menor patogenicidad).



No es fácil hacer un diagnóstico comparativo, más allá de que Ramsay Hunt presenta claras lesiones cutáneas y puede afectar otros pares craneanos, como el auditivo.

¿Cuál es el riesgo mayor?

Increíblemente, una parálisis de estas puede degenerar en otra patología como Neuralgias (no es común, pero tampoco infrecuente), y la afección de la musculatura facial, que de estar sin movimiento alguno (o limitado) se vuelve hipertonificada parcialmente en general, afectando la funcionalidad acompañado de dolor.

Debemos tratarla

Pero ¿cómo? Lo primero es encarar el diagnóstico y terapia inmediatamente.



Básicamente con láseres, sistema de elongación y ejercicio muscular, sistema de equilibrado óseo y mandibular, y acupuntura con especialistas de alto nivel.



El trabajo conjunto que hacemos entre patólogos, especialistas en láser (GEMINI, DMC y otros) y especialistas en acupuntura (de la Clínica Montero) nos ha dado grandes satisfacciones.



Primero estudiamos, vemos respuesta del organismo, y finalmente definimos un tratamiento. ¿Todos se tratan con éxito? No. Dependerá de la lesión, de la respuesta del paciente, del tiempo y varias variables más.



Pero muchas veces si logramos un mejoría o la remisión completa. Para tranquilidad y felicidad de nuestros pacientes.





