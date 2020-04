Violencia doméstica, la otra urgencia de América Latina en cuarentena

El confinamiento en varios países de América Latina para frenar la pandemia de COVID-19 disparó los pedidos de auxilio de víctimas de violencia doméstica, obligadas a convivir con su agresor en una región donde el promedio de feminicidios supera la decena diaria.

Desde la ONU hasta el papa Francisco han reclamado atender el drama de las mujeres en medio de medidas excepcionales con restricción de circulación, la economía paralizada y limitaciones para acceder a la justicia.

"Con el aumento de las presiones económicas, sociales y del miedo, hemos visto un estremecedor repunte global de la violencia doméstica", admitió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

El papa también alertó que las mujeres "a veces corren el riesgo de ser sometidas a la violencia por una convivencia de la cual llevan una carga demasiado grande".

El miedo en casa

"La cuarentena deja a miles de mujeres en un infierno, encerradas con un agresor al que le tienen más miedo que al coronavirus", dijo a la AFP Victoria Aguirre, representante de la ONG argentina MuMaLá, que lucha contra la violencia de género.



En Argentina, 18 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en los primeros 20 días de cuarentena, que comenzó el 20 de marzo, y los pedidos de auxilio telefónico aumentaron un 39%.



La situación se repite en México, Brasil o Chile, donde las acciones del gobierno y de asociaciones civiles son insuficientes para frenar los asesinatos.

América Latina registró unos 3.800 feminicidios en 2019, según cifras preliminares, un aumento de 8% respecto al año anterior según el Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal.

Tormento diario

México reportó 983 feminicidios en 2019 y 3.226 mujeres fueron víctimas de homicidios dolosos, según cifras oficiales.

El año pasado el teléfono de emergencias por violencia contra la mujer recibió un promedio de 530 denuncias por día.

Desde el 24 de marzo, cuando se inició la cuarentena por COVID-19, "los pedidos de auxilio han aumentado", dijo a la AFP Nadine Gasman, directora del Instituto Nacional de las Mujeres de México (Inmujeres).

María Salguero, investigadora y creadora de un mapa de feminicidios en México, aseguró a la AFP que se han producido "unos 200 desde el 24 de marzo, muchos cometidos contra niñas y perpetrados por sus padrastros".

En los primeros días de abril conmovió el crimen de Ana Paola, una niña de 13 años abusada y asesinada a golpes en su casa de Sonora mientras su madre había salido a comprar provisiones.

Inmujeres solicitó a los jueces retirar al agresor de la casa cuando sea denunciado y proteger a la mujer para que no sea ella la que deba salir del hogar.

Los pedidos de auxilio aumentaron un 60% en la Red Nacional de Refugios y se incrementó en un 5% la acogida de víctimas.

Red de justicieras

En San Pablo, epicentro de los casos de COVID-19 en Brasil, durante los primeros diez días de cuarentena las denuncias treparon un 30%.

Unas 700 voluntarias conformaron la llamada "red de justicieras", que brinda asistencia médica, legal y psicológica mediante Whatsapp.

En Chile, con cuarentenas selectivas por regiones y bajo toque de queda nocturno, el número de feminicidios reportados (4) es bajo frente al aumento de las denuncias, que en algunas comunas como Providencia, de clase media y alta, crecieron 500%.

En medio de la crisis sanitaria hubo "aumento en el consumo de alcohol, efectos en la salud mental, mayor ansiedad, angustia, depresiones y violencia intrafamiliar", dijo la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

Urgencia

Argentina, cuna del movimiento NiUnaMenos, se vio sacudida por el crimen de Cristina Iglesias y su hija Ada de 7 años, asesinadas por la pareja de la mujer.

Sus cuerpos fueron hallados abrazados enterrados en la casa familiar en Buenos Aires.

En otro caso, la policía acudió alertada por vecinos a una casa adonde un hombre atacaba a martillazos a su esposa.

"Vivís con miedo de darle la espalda. Sólo después, cuando afloran los moretones, tomás conciencia de que te podría haber matado", relató a la AFP Luciana, de 25 años, sobreviviente a los golpes de su expareja.

Según Ada Rico, de la ONG La Casa del Encuentro, "todos los días una mujer es abusada, violada o golpeada en su casa por su pareja o su ex".

"En tiempos normales trabajamos para que lo denuncie, hoy la urgencia es sacarla del hogar. La rapidez puede ser la diferencia entre vivir o morir", aseguró.



Datos importantes

Violencia doméstica en Uruguay

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.