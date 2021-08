¿Cuáles son las prohibiciones del régimen Talibán a las mujeres?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entre 1996 y 2001, el gobierno de los talibanes impuso su visión ultraortodoxa de la ley islámica, lo que se tradujo en prohibiciones para mujeres y hombres. A ellas se les impedía estudiar, trabajar o salir solas. Cuando estaban frente al público, debían usar un velo que le cubriera todo el cuerpo (burka).



Ante casos de desobediencia, las ejecuciones, flagelaciones o incluso la flagelación por adulterio eran prácticas frecuentes en lugares como plazas o estadios. El regreso de los talibanes hoy impone miedo, pese a que ellos aseguraron que respetarían los derechos humanos.

Las afganas miran con desconfianza promesas que no tienen ninguna garantía. Durante dos décadas algunas mujeres pudieron ir a la universidad, se animaron a la política, el periodismo o las artes.



En las últimas 24 horas, mujeres conocidas en Kabul expresaron en las redes sociales su tristeza al ver su país y toda su vida destrozadas a manos de los talibanes.



"Empecé el día mirando las calles vacías de Kabul, horrorizada", escribe Fawzia Koofi, militante por los derechos humanos y antigua vicepresidenta del Parlamento afgano. "La historia se repite tan rápido".



"El miedo se te graba, está ahí como un pájaro negro", añade Muska Dastageer, profesora en la Universidad estadounidense de Afganistán, inaugurada cinco años después de la marcha de los talibanes. "Abre sus alas y ya no puedes respirar".

Rada Akbar (33), pintora y fotógrafa, conocida por sus retratos y la reivindicación de la independencia, escribió en Twitter: "Mi amado Afganistán se hunde bajo mis ojos".

Prohibiciones y maltrato a las mujeres

La Asociación Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán (RAWA) ha realizado campañas por los derechos de la mujer y por brindarles acceso a recursos para la educación y la salud de mujeres y niños. Sus operaciones han recibido históricamente amenazas de muerte. En su página web, RAWA publicó una lista que incluye por lo menos 29 prohibiciones del régimen talibán a las mujeres. Mirá:

1- Completa prohibición del trabajo femenino fuera de sus hogares, que igualmente se aplica a profesoras, ingenieras y demás profesionales. Sólo unas pocas doctoras y enfermeras tienen permitido trabajar en algunos hospitales en Kabul.



2- Completa prohibición de cualquier tipo de actividad de las mujeres fuera de casa a no ser que sea acompañadas de su mahram (parentesco cercano masculino como padre, hermano o marido).



3- Prohibición a las mujeres de cerrar tratos con comerciantes masculinos.



4- Prohibición a las mujeres de ser tratadas por doctores masculinos.



5- Prohibición a las mujeres de estudiar en escuelas, universidades o cualquier otra institución educativa (los talibán han convertido las escuelas para chicas en seminarios religiosos).



6- Requerimiento para las mujeres para llevar un velo largo (burka), que las cubre de la cabeza a los pies.



7- Azotes, palizas y abusos verbales contra las mujeres que no vistan acorde con las reglas talibán o contra las mujeres que no vayan acompañadas de su mahram.



8- Azotes en público contra aquellas mujeres que no oculten sus tobillos.



9- Lapidación pública contra las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio (un gran número de amantes son lapidados hasta la muerte bajo esta regla).



10- Prohibición del uso de cosméticos (a muchas mujeres con las uñas pintadas les han sido amputados los dedos).

11- Prohibición a las mujeres de hablar o estrechar las manos a varones que no sean su mahram.



12- Prohibición a las mujeres de reír en voz alta (ningún extraño debe oír la voz de una mujer).



13- Prohibición a las mujeres de usar zapatos con tacos, que produzcan sonido al caminar (un varón no puede oír los pasos de una mujer).



14- Prohibición a las mujeres de tomarse un taxi sin su mahram.



15- Prohibición a las mujeres de tener presencia en la radio, la televisión o reuniones públicas de cualquier tipo.



16- Prohibición a las mujeres de practicar deportes o entrar en cualquier centro o club deportivo.



17- Prohibición a las mujeres de andar en bicicleta o motos, aunque sea con sus mahrams.



18- Prohibición a las mujeres de llevar ropas de colores vitosos. En términos de los talibán, se trata de "colores sexualmente atractivos".



19- Prohibición a las mujeres de reunirse con motivo de festividades como el Eids cono propósitos recreativos.



20- Prohibición a las mujeres de lavar ropa en los ríos o plazas públicas.



21- Modificación de toda la nomenclatura de calles y plazas que incluyan la palabra "mujer." Por ejemplo, el "Jardín de las Mujeres" pasó a llamarse "Jardín de la Primavera".



22- Prohibición a las mujeres de asomarse a los balcones de sus pisos o casas.



23- Opacidad obligatoria de todas las ventanas, para que las mujeres para que las mujeres no puedan ser vistas desde fuera de sus hogares.



24- Prohibición a los sastres de tomar medidas a las mujeres y coser ropa femenina.



25- Prohibición del acceso de las mujeres a los baños públicos.



26- Prohibición a las mujeres y a los hombres de viajar en el mismo autobús. Los autobuses se dividen ahora en "sólo hombres" o "sólo mujeres".



27- Prohibición de pantalones acampanados, aunque se lleven bajo el burka.



28- Prohibición de fotografiar a mujeres.



29- Prohibición de imágenes de mujeres impresas en revistas y libros, o colgadas en los muros de casas y tiendas.

