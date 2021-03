Tras los pasos de Faye O'Connor: ¿Cómo es un día en la vida de la embajadora británica?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Faye O’Connor, embajadora del Reino Unido en Uruguay, es inquieta, interesada y activa. Es la segunda mujer en representar a su país en Uruguay y desde que llegó en agosto, para ocupar el lugar que dejó vacante Ian Duddy, continuó revolucionando la embajada.

Primero decidió convertir su oficina y residencia en la primera sin emisiones de carbono y, ahora, en el marco del Día Internacional de la Mujer, organizó una jornada de shadowing (o seguimiento) con mujeres líderes en diferentes áreas.

El llamado se hizo a través de las redes sociales y llegaron más de 70 postulaciones en video que fueron seleccionadas cuidadosamente por el equipo de O’Connor.

“La idea original de Embajadora por un día no fue mía. Tiene como cinco años en nuestra cancillería”, contó a El País la diplomática.

El objetivo de ella era hacer algo más interesante que simplemente elegir una joven local que la acompañara durante el día: “Pensé en cómo lograr más impacto y quise intentar fomentar que las jóvenes de este país se animaran a ser líderes”.

Su primera iniciativa fue acercarse a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y le consultó si querría participar. “Ella me dijo que le parecía una buena idea, entonces empecé a pensar en qué mujeres conocía que quieren promover la igualdad de género”, detalló. Así fue que O’Connor convocó a mujeres de distintas áreas y reunió a ocho mujeres jóvenes con ocho líderes.

“La calidad de las candidatas que tuvimos fue increíble”, relató; lamentó no haber incluido a todas.

La representante británica destacó que encontrar referentes uruguayas para participar de la actividad fue una tarea relativamente sencilla. “Creo que la situación es bastante buena en igualdad de género. Me parece que va muy bien, sobre todo en relación con sus vecinos. Yo lo considero un país de referencia”, aseguró.

El día de la embajadora

Durante el 8 de marzo, las seleccionadas acompañaron a sus referentes en su jornada: Pilar Amaya a Faye O’Connor; Lisandra Contreras a Mariana Chilibroste (emprendedora); Victoria Calcaterra a Carolina Cosse(Intendenta de Montevideo); Agustina Carrasco a Beatriz Argimón (vicepresidenta de la República); Paula Herou a Pilar Moreno (investigadora del Instituto Pasteur); Martina Rebellato a Silvia Emaldi(presidenta de UTE); Catalina Rodríguez a Alejandra Silveira(Laboratorio AstraZeneca); y Romina Violante a Blanca Rodríguez (conductora de informativo).

En la mañana de ayer, O’Connor fue la anfitriona de un desayuno en el que todas las líderes pudieron conocer a todas las mentoreadas y darles un mensaje de aliento.

Sobre las 10:00 horas, cada una partió con su compañía para realizar sus actividades del día.

Junto a la diplomática se quedó Pilar Amaya, una joven de 19 años del departamento de Florida.

“Desde hace mucho tiempo me intereso por ámbitos de participación infantil y adolescente y liderazgo juvenil. Me he reunido con muchas autoridades pero no había tenido la oportunidad de estar tan cerca de mujeres líderes”, contó Amaya durante la jornada.

La futura estudiante de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República explicó que a través de distintos programas fue embajadora juvenil de Estados Unidos en Uruguay y realizó diferentes programas de voluntariado.

A lo largo del lunes, Amaya fue testigo de la puesta a punto semanal de O’Connor, en la que se habló de los temas que desvelan a la embajadora como la huella de carbono. Juntas visitaron el Hospital Británico para conocer el trabajo de dos mujeres que están en la primera línea de batalla contra la COVID-19: la jefa de enfermeras y la jefa de vacunación.

El día siguió ajetreado. En el almuerzo Faye O’Connor se reunió con Jennifer Savage, encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, para compartir un rato con referentes de la comunidad afro. Luego vino una visita inspiradora: Amaya y O’Connor visitaron las instalaciones del Centro de Promoción de la Dignidad Humana (Ceprodih), donde intercambiaron experiencias de vida y mensajes alentadores con madres y futuras madres que participaban en un taller motivacional por el Día de la Mujer y al que las islas Falklands hicieron una importante donación.

O’Connor cerró su jornada ofreciendo un té para las jóvenes cuyos perfiles la deslumbraron pero que no fueron seleccionadas para la jornada. “Me interesó generar también una instancia con ellas”, destacó.

Y concluyó: “Como segunda embajadora británica y primera con familia, siento que pueden contar con mi compromiso personal para ayudar en lo que pueda. Siempre reconociendo que este país ya está en ese camino”.