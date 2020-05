Jugadoras de fútbol de EEUU retoman proceso judicial para pedir igualdad salarial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección femenina de fútbol de Estados Unidos dio el primer paso para apelar la decisión de un juez de rechazar su demanda por igualdad salarial, informó la vocera de las jugadoras.



"Hoy presentamos una moción que nos permite apelar inmediatamente la decisión del tribunal", dijo la portavoz Molly Levinson en un comunicado.



El pasado 1° de mayo, un juez federal desestimó la demanda de 28 jugadoras contra la federación de fútbol de Estados Unidos en la que reclaman recibir las mismas ganancias que sus compañeros del equipo masculino.



La decisión supuso un contratiempo para la batalla judicial que sostienen desde hace un año las actuales campeonas del mundo. Algunas de sus estrellas como Megan Rapinoe, actual Balón de Oro femenino, criticaron de inmediato la decisión y avanzaron que la apelarían.

En el fallo, el juez Gary Klausner aceptó que sean llevados a juicio algunos de los reclamos presentados por las jugadoras respecto a diferencia de trato en áreas como viajes, alojamiento y apoyo médico, pero rechazó el pilar central del caso relativo a la igualdad de salario.



Klausner argumentó que el caso no estaba justificado porque las jugadoras habían rechazado una oferta en las negociaciones del CBA (convenio colectivo de trabajo) para ser remuneradas igual que el equipo masculino.



El magistrado aceptó también el argumento de la federación de que en el periodo que cubre la demanda, entre los años 2015 y 2019, el equipo femenino recibió más dinero que el masculino, tanto en volumen total como en promedio por juego.



En el comunicado, la portavoz rechazó categóricamente ambos puntos.

Respecto al primero, Levinson señaló que las jugadoras no pueden ser discriminadas ni perder su derecho de reclamar igualdad salarial por haber tenido que aceptar la mejor oferta que les hizo la federación.



Respecto al hecho de que la selección femenina obtuviera similares salarios que el equipo masculino, Levinson recalcó que "igual salario significa pagar a las jugadoras la misma tarifa por ganar un juego que a los hombres".



"El argumento de que a las mujeres se les paga lo suficiente si cobran casi lo mismo que los hombres ganando más del doble (de juegos) no es igualdad salarial", subrayó.



Entre 2015 y 2019, el equipo femenino jugó 111 partidos y obtuvo US$ 24,4 millones. La selección masculina, por su parte, disputó 87 partidos y obtuvo US$ 18,5 millones, una cifra que hubiera sido sustancialmente superior si el equipo hubiera clasificado para la Copa del Mundo de 2018.



El equipo femenino, campeón de los Mundiales de 2015 y 2019, reclamaba en su demanda el cobro retroactivo de US$ 66 millones en virtud de la Ley de Igualdad de Salario.