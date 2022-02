Enojaron a una leona, tiene carrera propia y es figura en la selección argentina de hockey, pero preguntan por su novio futbolista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las parejas entre deportistas son muy habituales. Sin ir más lejos, en las últimas horas, la gimnasta Simone Biles anunció su casamiento con Jonathan Owen, jugador de fútbol americano. Otro caso emblemático es el de André Agassi y Steffi Graff. Más acá en el tiempo, Noel Barrionuevo blanqueó su romance con Oveja Hernández, técnico de básquet. Y recientemente lo hicieron Agustina Albertario y Lucas Alario. Por la popularidad del fútbol sobre el hockey, puede ocurrir que una persona de las dos tengan más notoriedad. Sin embargo, eso pasó un límite y así lo expresó ella. La Leona, nominada a mejor jugadora de la temporada por la FIH en 2021, estalló por las preguntas que le hicieron sobre su novio en una entrevista televisiva.

“4 llamadas perdidas y un mensaje preguntándome algo de mi carrera... pero cuando me sacan al aire me preguntan cosas de FÚTBOL y de mi novio. ‘La pareja de ALARIO’. Gracias por la nota, después les paso el celular de Luqui así le preguntan de su carrera a él” escribió furiosa Albertario en su cuenta de Twitter.

Ante el posible regreso de Alario a River, un programa de TyC contactó a Albertario para saber cuáles son las chances de que regrese a nuestro país. Visiblemente incómoda, la Leona se encargó de afirmar una y otra vez que esas preguntas debían hacérselas al protagonista. Además, confesó que suele recibir mensajes en sus redes sociales de personas que la acusan de no “dejarlo” volver a la Argentina.

“¿Qué posibilidades hay de que Lucas venga a jugar a River?”, le preguntó el conductor Hugo Balassone a la hockista. Sorprendida y respetuosa, Albertario contestó: “No mirá, creo que eso se lo tenés que preguntar a él. Yo no tengo idea la verdad. Sí charlamos un montón, pero esa es una decisión que tiene que tomar él. Si bien no es muy fácil que suceda, creo que es mas que nada por una cuestión del club. No entiendo mucho como es el mundo del futbol, pero es una pregunta que tiene que responder él, creo”.

Luego, el periodista Augusto Tartúfoli le preguntó a la entrevista: “Si se plantea esta charla: ‘Día de San Valentín’ fue hace poquito, charla entre los dos en una mesa, Lucas te dice: che, Agus, me voy a jugar a Argentina, a River, ¿vos qué le decís?”.



Sincera, Agustina contestó desde su lugar de deportista y a partir de sus propia experiencia como profesional: “Cuesta mucho para un jugador profesional irse a jugar a Europa. Yo no sé si volvería. Lo que él, decida lo voy a apoyar. Si estuviese acá sería más fácil, pero yo sé que después de la Copa del Mundo (NdeR: se disputa en julio) me voy a ir a jugar afuera, entonces no voy a ser tan egoísta de decir: ‘Vení porque yo estoy acá' y después yo también me voy a volver ahí”.

A su vez, reveló intimidades de su relación con Alario y contó los esfuerzos que está realizando su novio para acercarse al equipo “Albiceleste”: “Él también me pregunta a mí como deportista qué haría yo. Yo creo que el está haciendo todo para estar con el seleccionado. Por más que no esté jugando tanto, sé que esta haciendo cosas extras para estar siempre a nivel. Yo tampoco sé qué haría”.

Como si la presión fuera poca, uno de los columnistas de TyC le dijo a Agustina: “Hay 14 millones de personas que dependen de vos”, reflexión que la ex Lomas Athletic se tomó con humor. “Sé que los de River lo aman y obviamente con razón, pero sinceramente: sepan que yo no tengo nada que ver”.

Albertario, de 29 años, obtuvo el año pasado el premio Olimpia de Plata a la mejor jugadora de hockey sobre césped de 2021. Recientemente, se coronó junto con el combinado nacional campeona de América en Chile.