Angelina Jolie difundió en sus redes el pedido de una mujer afgana por sus derechos

Angelina Jolie publicó en sus redes sociales la carta de una joven en Afganistán cumpliendo con su misión de informar sobre lo que sucede en países que vuelven a encontrarse bajo el régimen talibán como parte de sus funciones de Enviada Especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Jolie compartió una carta personal que recibió de una joven del país y, si bien tapó algunas partes para mantener la identidad de la emisora, explicó que la mujer afgana no podía salir del país ni hablar por su condición de género. En su misiva, la joven cuenta las atrocidades que viven las mujeres en su país. ‘Una mujer joven en Afganistán me envió esta carta. Estoy protegiendo su identidad, pero no ha podido volver a la escuela desde que los talibanes tomaron el poder”, escribió en relación a la carta la actriz.

En la publicación, Jolie continuaba diciendo que las mujeres en Afganistán están “siendo arrestadas simplemente por participar en protestas pacíficas”. Y continuaba transcribiendo algunos fragmentos de la carta: “Siento que las mujeres no tienen el derecho de hablar o expresar sus palabras. Sus derechos han sido quitados y no tienen permitido hacer nada en este país (...) Es posible que nunca pueda volver a salir o incluso hablar por ser una niña”.

En la carta, la mujer afgana también explicaba un caso por el que “hace unas semanas los talibanes arrestaron a dos de las mujeres que alzaron la voz para pedir por los derechos de la mujer y la libertad”. Y concluyó: “Sólo pensé que este es el final”.

En el posteo publicado por Jolie también aparecen fechas y nombres de activistas que fueron secuestradas y desaparecidas. Son los casos de Alia Azizi, Parwana Ibrahimkhel, Mursal Ayar, Zahra Mohammadi y Tamana Zaryab Paryani y sus tres hermanas.

“Sigan lo que está sucediendo en Afganistán, donde las mujeres jóvenes son sacadas de sus hogares por la noche a punta de pistola y desaparecidas. Y nuevas restricciones están siendo impuestas sobre la libertad de mujeres y niñas. Por favor ayuden a para que (estas mujeres) no sean olvidadas”, concluyó Jolie.

Desde su debut en Instagram a mediados del año pasado, la actriz dedicó todos sus posteos a iluminar situaciones quizás desconocidas para sus seguidores. De esta manera, la actriz dedicó su primera publicación en la red social el pasado agosto a una carta que le envió una adolescente afgana. La misma relataba sus temores en relación a los derechos de las mujeres en su país.



La cuenta, que en tan solo tres horas superó los dos millones de seguidores, fue, según la actriz, abierta para hacer hincapié en el momento que atraviesa el pueblo afgano que “está perdiendo la capacidad de comunicarse a través de las redes sociales y de expresarse libremente”. Jolie aclaró que recurrió a la visibilidad que da una red de alcance masivo como Instagram para compartir las historias de estas mujeres.



“Como otros que están comprometidos, no me apartaré de esta causa. Seguiré buscando formas de ayudar. Y espero que te unas a mí”, concluyó la actriz.