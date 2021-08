Tips para armar tu outfit para la Noche de la nostalgia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si después de un año en el que no se pudo festejar, esta Noche de la Nostalgia tenés pensado salir a celebrar te dejamos algunas claves para elegir looks que no te fallarán.

Calzado cómodo : No querés pasar horrible porque decidiste estrenar esos tacos nuevos, así que es preferible optar por algo lindo y cómodo.

Abrigo adecuado : Seguimos en invierno, y hace mucho frío, los lugares tienen ropería, así que no escatimes en llevar abrigo.

Ropa que te haga sentir bien : Si no estás segura no te lo pongas. Para lucir radiante tenés que sentirte cómoda con lo que vestirás.

Cartera perfecta : Salir sin cartera no es una opción, elegí una donde al menos entre el celular, los documentos y alguna cosa más.

Tapabocas: Si bien su utilización es solo una recomendación del MSP y no una obligación, cuidarnos es tarea de todos. Elegí uno seguro, cómodo y a tono con la ropa que elegiste.

Ahora ¡A divertirse!