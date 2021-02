Sex pants: la tendencia en moda femenina de Victoria Beckham para 2021

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La diseñadora inglesa Victoria Beckham, también esposa del exfutbolista David Beckam, impuso una audaz y arriesgada tendencia en moda femenina para este 2021.

Se trata de los ‘sex pants’, una pieza de vestir que va en contravía de lo acostumbrado a usar por las mujeres durante esta pandemia: pantalones anchos y holgados para estar cómodas mientras pasan la cuarentena en casa.

Por el contrario, esta prenda de vestir que está de moda gracias a la excantante de ‘Spice Girls’, se inclina hacia el llamado ‘regreso a la normalidad’. Se trata de unos pantalones de vinilo ajustados de talle de cintura alta y con corte recto.

Justo antes de que se acabara el 2020, ‘Posh Spice’, como se hacía llamar en la agrupación musical, publicó una imagen en su cuenta de Instagram en la que dejaba ver la tendencia en moda que se venía para el presente año.

“¡Las diosas domésticas usan pantalones de plástico! Clasificando las onces de los niños antes de la cita de esta noche. No puedo esperar a ver qué llevarás puesto @davidbeckham #sexpants”, escribió la diseñadora que suele realizar múltiples apariciones por las calles de Londres y Nueva York, vistiendo a la moda y marcando tendencias.

Aunque hay muchas maneras de combinar estos ‘sex pants’, la británica, de 46 años, optó por usar una camisa elegante de tonalidad hueso con tela un poco transparente. Para el calzado eligió unos tacos inmensos que van en línea con los pantalones que simulan ser en cuero.



Otras celebridades como Miley Cyrus, Kendal Jenner, Bella Hadid, Alexa Chung, Gisele Bündchen, entre muchas otras, han optado por incluir los ‘sex pants’ en sus armarios. También han demostrado que estos se pueden usar con muchos estilos, no necesariamente el recatado y elegante que mostró Beckam. Solo es clave acompañarlos con una pieza de arriba que sea sencilla y preferiblemente de un solo tono. Por ejemplo, los llamados ‘crop tops’.



Lo cierto es que, no importa cómo los uses, los ‘sex pants’ son una pieza que no puede faltar en 2021. El diseñador de moda georgiano David Koma ya los hizo parte de su colección Resort 2021, combinándolos con corsés, bodis drapeados y chaquetas ‘oversize’. Por otro lado, la marca de moda estadounidense Rag & Bone también los incluyó dentro de su catálogo.