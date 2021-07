Leyna Bloom: primera modelo transgénero en la portada de Sports Illustrated Swimsuit Issue

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Leyna Bloom se convirtió en la primera modelo transgénero en ser la tapa de la revista Sports Illustrated Swimsuit Issue.

La también actriz y activista estará en la edición de agosto de la famosa publicación, donde comparte espacio con la estrella del tenis Naomi Osaka y la rapera Megan Thee Stallion.

“Este momento cura mucho dolor en el mundo. Nos merecemos este momento. Hemos esperado millones de años para aparecer como supervivientes y ser vistas como seres humanos”, dijo la joven de 27 años en una carta en su cuenta de Instagram. La activista comenzó su carrera en los medios como bailarina de salón y actualmente es una de las modelos transgéneros más conocidas del ambiente. Además, apareció en la revista ‘Glamour’, Vogue India, estuvo en campañas de H & y Levi’s y en un desfile en París.

“Estoy muy feliz y honrada de compartir que soy la primera mujer trans en aparecer en la portada de Sports Illustrated. He soñado un millón de hermosos sueños, pero para las chicas como yo, la mayoría de los sueños son solo esperanzas fantásticas en un mundo que, a menudo, borra y omite nuestra historia e incluso nuestra existencia”, agregó sobre la representación que ha tenido el colectivo trans en la industria de la moda.

En marzo pasado, la modelo tuvo un espacio dentro de la edición de la revista denominada como “la biblia de los trajes de baño” de ese mes. “Este momento es tan importante porque me permite vivir para siempre, incluso, después de que mi cuerpo se haya ido. No mucha gente podrá verlo en el futuro, así que en este momento, estoy eligiendo con orgullo vivir para siempre. Es histórico e importante para las chicas como nosotras porque nos permite vivir y ser vistas. Muchas no tenemos la oportunidad de vivir nuestros sueños o de vivir mucho tiempo”, señaló.

La supermodelo Tyra Banks, que en 1997 se convirtió en la primera mujer negra en tener una portada en la revista, estuvo presente durante la sesión de fotos que hizo Bloom. En su carta de agradecimiento, Bloom le dedicó la portada “a todas las reinas de salón de baile del pasado, el presente y el futuro” que lucharon y luchan por ser vistas. “Espero que mi portada empodere a aquellas que luchan por ser vistas, se sientan valoradas. Permítanme ser una mensajera que nos guíe hacia un futuro de respeto y aprecio por todas las mujeres en todas las formas y de todos los ámbitos de la vida”, expresó.

“Creo que todo lo que hacemos y todos los que conocemos se interponen en nuestro camino con un propósito. No hay accidentes. Todos somos profesores y si estás dispuesto a prestar atención a las lecciones, confiar en tus instintos positivos y no tener miedo de correr riesgos, ¡las posibilidades son infinitas!”, sintetizó la bailarina.

En tanto, el editor deinst MJ Day, sostuvo sobre la elección de las tres modelos: “Si hay algo que nuestras modelos de portada tienen en común es que no tienen nada de común. Son diferentes, vienen de familias diferentes y tienen diferentes pasiones e inspiraciones, pero cada una es un recordatorio de que la belleza se presenta de muchas formas”.