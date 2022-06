Fotos demuestran que Kim Kardashian dañó el mítico vestido de Marilyn Monroe

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Más de un mes después de la MET Gala 2022, en dónde Kim Kardashian acaparó todas las miradas al desfilar en la alfombra roja con el icónico vestido de Marilyn Monroe, parecía que todo había quedado en una anécdota.

Si llevar este histórico vestido (aunque fuese durante unos minutos) ya dio de qué hablar, la celebridad generó mayor controversia afirmando que para poder lucirlo tuvo que adelgazar 7 kg en tres semanas. Sin embargo, las polémicas no pararon por ahí.

El nombre de Kardashian volvió a circular después que de el dueño original de la prenda, el coleccionista Scott Fortney, hiciera un desahogo en las redes sobre el estado en del vestido después de la alfombra roja.

La pieza se trata de un diseño ceñido adornado con más de 6 mil cristales cosidos a mano por Jean Louis. Fortney vendió el vestido al museo 'Ripley's Believe It or Not!' y ahora le acusa en su cuenta de Instagram @marilynmonroecollection de los desperfectos causados a la pieza de Marilyn: “Tan comprometidos con mantener ‘la integridad del vestido y su preservación’, ¿valió la pena?”.

Mediante varias imágenes publicadas en redes sociales, Fortney ha mostrado los daños que causó la celebridad al vestido. Estos desperfectos se encuentran en la parte trasera donde faltan cristales y algunos están colgando, además de que la tela está rasgada en la zona de la cremallera.

Esto demuestra que Kim forzó el vestido para cerrarlo e incluso en la gala se le veía con dificultad para moverse lo cual podría haber provocado estos daños.