¿Por qué nos gusta tanto la ropa negra? Este es el motivo

Una de los colores favoritas de todas es sin duda el negro, ya que la ropa de este tono es fácil de combinar, elegante y por supuesto, ayuda a estilizar la figura.

Es por eso que no es raro que muchas mujeres tengan entre sus piezas favoritas algunas prendas de color negro.

Sin embargo, además de las características que te acabamos de mencionar, existen significados psicológicos que te pueden llevar a elegir la ropa negra sobre otras prendas, así que toma nota.

En la psicología del color, el negro da protección de estrés emocional externo; crea una barrera entre la persona y el mundo exterior, además provee comodidad mientras protege emociones y sentimientos, por otro lado, también esconde vulnerabilidades e inseguridades.

Desde otra perspectiva, a la ropa negra se le ha relacionado con el misterio y el mundo del esoterismo. Aunque debes saber que este color también simboliza poder, control, independencia y fortaleza interna.

¿El plus? La ropa negra suele ser símbolo de sensualidad, así que no dudes en recurrir a un look o lencería en este tono para una date donde tu propósito sea enamorar a tu pareja.