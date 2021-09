Gala del met: ¿Por qué se celebran septiembre y no fue en mayo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El primer lunes de mayo de 2019, la inauguración de la exposición del museo del traje y la moda del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, o más conocida como Gala del Met tuvo su última edición. Este lunes, el glamouroso evento regresa.

Los primeros lunes de mayo de 2020 y 2021 se quedaron sin su momento más esperado. Tras la exposición "Camp. Fashion notes", que rompió récords y recaudó 15 millones de dólares, el evento inaugurado por Anna Wintour se suspendió por la pandemia.

En 2020, la exposición se titulaba Tiempo: moda y su permanencia (About Time: Fashion and Duration), a causa del 150 aniversario del Museo Metropolitano. Sin embargo, todo se canceló.

Gabriela Hearst gala del MET. Foto: Reuters

Regreso esperado

En 2021, tampoco fue el primer lunes de mayo elegido para la inauguración, sino que iniciará ese lunes 13 de septiembre con su gala y el público podrá visitarla a partir del 18 de septiembre.

¿Cuál será el tema? La exposición se centrará en Estados Unidos y tendrá dos etapas. Según informó Vogue, la primera se titulará "In America: A Lexicon of Fashion" y estará expuesta en el Anna Wintour Costume Center. Mientras que el 5 de mayo de 2022 se reactivará el evento con la segunda parte de la muestra: "In America: An Athology of Fashion".

Todos los años la gala del Met tiene una serie de celebridades que ofician de anfitriones del evento y acompañan a Anna Wintour. En esta edición los elegidos fueron el actor francés Timothée Chalamet, la cantante Billie Eilish, la poeta Amanda Gorman y la tenista Naomi Osaka, mientras que el diseñador Tom Ford, y Adam Mosseri oficiarán de anfitriones honorarios junto a la editora de Vogue.