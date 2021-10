Anya Taylor-Joy, "Gambito de dama", icono de moda y embajadora de Dior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La actriz Anya Taylor-Joy es la nueva embajadora de la moda y la belleza de la firma francesa Dior, que renueva su imagen con nuevos nombres del mundo de la interpretación

La elección de la protagonista de la sereie "Gambito de dama" reconoce el papel de Anya Taylor-Joy como un icono de moda, una mujer que crea tendencia. A pesar de que hasta hacía muy poco su nombre no era conocido para muchos espectadores, su cuenta de Instagram atesora casi ocho millones de seguidores.

En su imagen de presentación la actriz luce una estilo sofisticado, con espectacular melena rubia y un carmín suave que perfila sus labios. Un vestido de tirantes, con un generoso escote en V, verde y un echarpe sobre los brazos resaltan con la imagen inmaculada de su piel.

A partir de hoy lucirá las creaciones moda de la directora artística de las colecciones femeninas de Dior, Maria Grazia Chiuri, y también pasa a ser el nuevo rostro del maquillaje Dior, firmado por el director de la creación y de la Imagen, Peter Philips.

A la actriz le llovieron excelentes críticas por su papel en la película "The Witch", de Robert Eggers, y "Gambito de dama" la catapultó desde Netflix, con una interpretación por la que consiguió un Golden Globe, un Critic´s Choice Award, un SAG Award y una nominación para los Emmy.

Su filmografía, muy diversa, se compone de obras eclécticas como el largometraje "Emma", de Autumn de Wilde, para la cual ha sido nominada a un Golden Globe, o las películas "Split" y "Glass", realizadas por M.Night Shyamalan.

Entre sus proyectos sus próximos proyectos se encuentran el thriller psicológico de Edgar Wright, "Last Night in Soho", y "The Northman", de Robert Eggers, así como la futura película de David O. Russell.