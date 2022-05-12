Estas son las siete prendas más caras que han lucido los miembros de la realeza

MODA

Desde vestidos de Carolina Herrera y Armani, hasta tocados de miles de dólares para las bodas, descubrí algunas de las prendas más costosas que han portado los miembros de la realeza

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Las reglas y códigos de vestimenta que los miembros de la realeza tienen que seguir son muy estrictos pero ese no es motivo suficiente para que no luzcan variedad de estilos y marcas.

En esta nota te presentamos las siete prendas más costosas que ha portado la realeza en los últimos años:

El vestido de novia de Kate Middleton

Para su boda con el príncipe William, la duquesa de Cambridge utilizó un vestido de encaje y cuello alto en color marfil. Se estima que el diseño que realizó Sarah Burton para la casa de modas Alexander McQueen, tiene un valor de 332 mil dólares.

Foto Archivo

El vestido de novia de Meghan Markle

Meghan Markle no podía quedarse atrás y al igual que su cuñada, el atuendo que eligió para su boda es uno de los más costosos de la lista.

El vestido, diseñado por Clare Waight Keller, directora de Givenchy, además de destacar por su sencillez y sobriedad, tuvo un valor de 265 mil dólares, los cuales fueron pagados por ella misma.

Meghan Markle aparece sola en la Capilla de San Jorge. Foto: AFP

El vestido de Kate Middleton para la boda de su hermana

Para celebrar las nupcias de su hermana Pippa Middleton y James Matthews, expiloto profesional británico, la duquesa de Cambridge eligió un vestido de mangas largas en color rosa pálido, que al igual que su vestido de bodas, fue diseño de la casa de modas Alexander McQueen, el cual costó 14 mil dólares.

El traje de boda del príncipe Harry

Para uno de los eventos más importantes en su vida, su boda con Meghan Markle en mayo de 2018, el príncipe Harry utilizó un uniforme de los Blues and Royals, caballería del ejército británico, hecho por la sastrería Dege & Skinner, misma que realiza piezas a medida ubicada en Londres. Según “GQ”, el traje costó 10, 240 dólares.

Meghan se reúne con Harry. Foto: Reuters.

El vestido Carolina Herrera que utilizó Meghan

En noviembre de 2021, el príncipe Harry y Meghan asistieron a la gala de ‘Saludo a la Libertad’ del Intrepid Museum de Nueva York, la cual se encarga de honrar a los hombres y mujeres que sirven a Estados Unidos.

Para dicho evento, Meghan utilizó un vestido de pronunciado escote y espalda descubierta en color rojo de la marca Carolina Herrera, cuyo valor es de 5, 990 dólares.

Desde que se integró a la familia real, Meghan siempre destacó por su estilo, el cual no era bien visto por la reina Isabel II, sin embargo, se estima que el valor de todo su closet en 2019 fue de aproximadamente 78 mil dólares.

El vestido que usó Meghan con Oprah

En marzo de 2021, los duques de Sussex realizaron una entrevista con la periodista Oprah Winfrey para explicar los motivos de su alejamiento a la corona real; en dicha conversación, la duquesa y ex actriz Meghan Markle portó un vestido de la marca italiana Armani, de color negro y con un ligero estampado en color gris, cuyo valor es de 4,700 dólares.

Meghan Markle y Príncipe Harry en entrevista con Oprah. Foto: AFP

El tocado de la Princesa Beatriz

Por último, la princesa Beatriz de York, hija del príncipe Andrés, duque de York, se une a la lista gracias al tocado de 3,300 dólares que utilizó para la boda del príncipe William y Kate Middleton en 2011; el elemento que eligió para complementar su outfit era un sombrero, diseñado por Philip Treacy, de color nude.

Meses más tarde, la princesa Beatriz subastó el tocado aproximadamente por 130 mil dólares, cifra que donó a UNICEF y la fundación ‘Children in Crisis’.

