Tu vida en orden: Doblando con el método Konmarie

Ya estuvimos hablando de como guardar y usar los contenedores, así que hoy voy a contarles un poco más del doblado en sistema fichero del famoso método Konmarie. Este sistema consiste en doblar la ropa de cierta manera que queda como un paquetito rectangular perfecto para guardar en cajones o contenedores en forma de fichero.

¿Qué significa esto? ¿Es más trabajo? ¿No se arruga mucho? ¡No! La genialidad de este sistema es que toda la ropa pasa a tener la misma importancia, no hay nada que quedé más abajo, arriba, atrás o a la vista como pasa cuando guardamos en torres. En vez de guardar una prenda sobre la otra, este método nos permite ver absolutamente todo lo que tenemos dentro del cajón o contenedor.

Los pasos del doblado de Ana Guardado

Cualquiera sea la forma de la prenda lo primero que hay que hacer es doblar hasta lograr un rectángulo. Pero… ¿Cuál es el secreto para que las prendas queden perfectamente dobladas, y con el mismo ancho? Utilizar plantillas o tablas de referencia de doblado. Éstas pueden usarse para doblar todas las prendas de la parte superior, como musculosas, remeras, buzos, camisas y pañuelos o pashminas, toallas y sábanas. Yo uso tablas de referencia de doblado, pero si no las tenés podes usar una revista o un cartón. La medida que utilizo es 20 × 28 cm aproximado (para que te des cuenta sería como una hoja A4), y la tabla pequeña (musculosas, ropa de bebé y pañuelos chicos y repasadores) mide 10 × 14 cm. Es ideal tenerlas a mano en el lugar que doblas la ropa, cuando planchas o cuando la guardas en tu placard.

En las redes podemos encontrar muchas imágenes y videos con diferentes técnicas de doblado y guardado y es válido que no te guste o no te sea cómodo usar contenedores. Pero debemos tener claro que ordenar y organizar un hogar no solo es doblar prolijo o guardar en contenedores, sino crear un sistema personalizado que sea práctico para quien lo va a usar y así lograr un orden que sea sostenible en el tiempo. El objetivo final es un hogar organizado, funcional, tranquilo y disfrutable, un lugar donde vivir sea un placer.

Tablas de doblado para el método KonMarie. Foto: Ana Gu

Cuando doblamos y guardamos de forma prolija, nos tomamos el tiempo para doblar cada prenda, la observamos mucho más y aprendemos a querer más nuestras cosas, porque lo hacemos por nosotros y para nosotros, y no por lo que vale esa prenda. Cuando cuidamos esos pequeños detalles, valoramos mucho más lo que tenemos.



Ordená tu casa, ordená tu vida.