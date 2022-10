¿Por qué Victoria Beckham decidió borrarse un tatuaje con las iniciales su marido?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ex Spice Girls Victoria Adams y el exfutbolista David Beckham construyeron una vida juntos y se transformaron para ocupar un lugar de privilegio en el mundo de las celebridades sin haber echado mano nunca a los escándalos mediáticos. Pero desde hace un tiempo comenzaron a ser protagonistas de rumores de todo tipo.

Todo comenzó a principio de año, cuando uno de sus hijos, Brooklyn, anunció su casamiento con la actriz Nicola Peltz. Los aparentes conflictos entre la novia y su futura suegra por la organización del evento trascendieron el ámbito familiar y treparon hasta la primera plana de los medios británicos y estadounidenses.

Pero el mes pasado, Victoria y David volvieron a ser noticia. Y los rumores escalaron tanto que hasta se llegó a mencionar la palabra “divorcio”. Esta vez, las habladurías no surgieron de puras especulaciones ni de “fuentes cercanas”, sino del propio cuerpo de la cantante: desde las redes sociales, muchos cientos de usuarios notaron que la ex Spice se había borrado el tatuaje con las iniciales del jugador que llevaba en la muñeca.

Ahora, Victoria decidió encarar el tema y enfrentar, así, la que consideró una versión “disparatada”. Lo hizo en el programa televisivo Today. Allí, explicó: “Me hice estos tatuajes hace mucho tiempo y, la verdad, simplemente no eran particularmente delicados”, e indicó, a su vez, que a diferencia de ella, su esposo e hijos están cubiertos de tatuajes “hermosos”.

“Los míos eran un poco gruesos, sangraban un poco y simplemente no eran tan bonitos. No se veían tan bien. Por eso me los quité. No hay nada más que eso”, aseguró. “Los medios comenzaron a especular, ¿estaba dejando a mi esposo? No. Estaba un poco harta del tatuaje. Así de simple”, insistió.