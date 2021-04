Trucos para que tu desodorante dure todo el día

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una de las mayores preocupaciones, tanto para hombres como para mujeres, es el temor a que el antitranspirante no sea lo suficientemente eficaz.

El sudor humano, producido por las glándulas sudoríparas es inodoro pero son sus componentes y bacterias los que provocan el mal olor.

Por eso, al momento de decidir cuál desodorante comprar, nos dejamos llevar por aquellos que prometen durar más de 24 horas y ponemos toda esperanza en que efectivamente cumplan lo que ofrecen.

Un artículo publicado por la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica define a los desodorantes y antitranspirantes como sustancias de uso cosmético que disminuyen la sudoración y la transpiración.

Sin embargo, existen errores que cometemos sin darnos cuenta que disminuyen el efecto del producto.

¿Cuáles son esos errores y cómo hacer para que tu antitranspirante dure más?

Aplicá en el momento correcto



Idealmente un desodorante debe ser aplicado inmediatamente después de salir de la ducha, ya que en ese momento, los poros de tu piel se encuentran abiertos, lo que facilitará su absorción. Solo hay que recordar secar la piel previo a la aplicación.

No te pongas ropa inmediatamente



En el apuro a muchos se nos facilita vestirnos justo después de ponernos el desodorante. Pero por desgracia, hacer esto podría ser la causa de que el antitranspirante no dure lo suficiente, ya que no le damos a nuestra piel el tiempo necesario para absorber de forma correcta.



Lo ideal es aplicarlo y esperar diez minutos como mínimo antes de vestirnos.

Elige el que se adecue a tu piel y estilo de vida



Los antitranspirantes más efectivos son los que vienen en presentación de aerosol. Ya que impregnan de mejor forma, rinden más, y no tendrás problemas con manchas en tu ropa.



Si tu sudoración es de moderada a excesiva, elige aquellos con más concentración de antibacterianos.

Remedios caseros



Si has probado todo, y tu antitranspirante sigue sin darte la protección necesaria, puedes probar alguno de estos métodos caseros para aumentar su efectividad:

Limón

La Revista Sudafricana de Botánica estudió la eficacia antimicrobiana y antioxidante del extracto de limón, lo que vuelve a este cítrico un gran aliado para múltiples beneficios en tu piel.



Necesitarás un limón cortado por la mitad, y deberás aplicarlo directamente sobre tu axila en el momento en que salgas de la ducha. El cítrico funcionará como astringente y limpiará el área de bacterias y malos olores. Por lo tanto, tu piel estará preparada para la aplicación del producto.

Aloe vera

Una de las muchas propiedades de esta planta es que contiene propiedades antibacterianas que pueden ayudarte a combatir el mal olor.



Lo único que necesitas es cortar un tallo de forma horizontal, recolectar el gel que emana, y aplicarlo sobre tu piel.



Deja reposar de cinco a diez minutos y aplica el desodorante de tu preferencia. También puedes utilizar el gel de aloe vera que venden en centros comerciales, farmacias y tiendas de belleza