Cuáles son los requisitos de ingreso del prestigioso colegio al que van las princesas europeas

Alexia, la hija de Guillermo y Máxima de Holanda, y Leonor de Asturias, hija de Felipe y Letizia de España, seguirán la tradición de otros adolescentes royals y cursarán el bachillerato internacional en el United World College (UWC) del Atlántico.

El prestigioso colegio, que ofrece un nivel educativo de excelencia, tiene un riguroso proceso de selección que exige altas notas académicas y en el que se realiza una evaluación de criterio, conducta y desarrollo emocional.

Cómo es el UWC, el exclusivo colegio en el que estudia la realeza

La exclusividad del UWC, que tiene varias sedes alrededor del mundo, está dada por dos aspectos. Por un lado, el nivel académico: tiene instancias de ingreso sumamente exigentes y, a lo largo de la cursada, los estudiantes deben sostener su conducta para el estudio y la asistencia a clases. Por el otro, se trata de un colegio muy costoso: los dos cursos que ofrece el bachillerato tienen un valor de 76.500 euros, una cifra que, a priori, lo convierte en un espacio de formación accesible para una minoría, aunque cuenta con un generoso sistema de becas.

Por estar emplazado en un majestuoso castillo del siglo XII, el UWC en el que comenzará a estudiar la princesa Alexia en septiembre suele ser comparado con Hogwarts, la institución ficticia a la que asiste Harry Potter.

Está ubicado en Llanwit Major, en Gales, y recibe estudiantes de diferentes países. “Hacer de la educación una fuerza para unir a las personas, las naciones y las culturas por la paz y por un futuro sostenible” es el objetivo del colegio, según lo expresado en su web oficial.

Además de Alexia y Leonor, también estudiaron allí Guillermo de Holanda, la princesa Elizabeth de Bélgica y la princesa Raisha bint Al-Hussein de Jordania.

Las exigentes pruebas de ingreso



“El proceso de selección lo llevan distintas fundaciones en cada país”, le dijo Marina Conde, exestudiante del UWC, al medio español Vanitatis.



“Es un proceso muy duro y exigente. El primer filtro son las notas. Tienes que mandar tu expediente académico y lo tienen muy en cuenta”, señaló. Luego, según explicó, “hay una solicitud estándar en la que te hacen varias preguntas que hay que desarrollar como ensayos, al estilo anglosajón”. En ese sentido, no se trata de un examen de conocimientos, sino de preguntas personales para evaluar criterios intelectuales y el desarrollo emocional.



“Buscan gente especial, que tenga inquietudes, que culturalmente no solo se conforme con ir al instituto. Gente que haga (actividades) extraescolares, que esté implicada en causas sociales. Todo eso lo tienes que volcar en la solicitud”, agregó en diálogo con la revista.



En ese sentido, Conde indicó que las preguntas que se hacen en el examen no son sencillas de responder. ”¿Cómo ves el mundo?”, “¿qué problemas sociales son los que más te preocupan?”, “¿qué hacés para resolverlos?”, “¿estás involucrado para que el mundo sea un lugar mejor?” son algunos de los interrogantes posibles. Además, aclaró que no sirve ni es suficiente con tener buenas notas. “Quieren que sea verdaderamente un lugar de entendimiento, de convivencia de culturas”, subrayó.



Pasados los filtros de notas y de ensayos, la tercera instancia es una entrevista personal. “En mi época pasabas un fin de semana haciendo pruebas tremendas, entrevistas personales con adultos muy preparados, con especialistas en literatura, con gente que, con tu solicitud delante, te empiezan a preguntar sobre ti, te ponen un poco a prueba porque quieren estar seguros de que vas a estar bien allí, de que lo vas a aprovechar, que de repente no te va a dar morriña y te vas a echar para atrás”, sostuvo Conde.



Finalmente, como última evaluación, se considera la situación económica del estudiante: quienes no pueden hacer frente a la matrícula reciben las becas disponibles. “Allí no hay contemplaciones por quién eres. Les da igual. Todos son iguales”, aseguró la exestudiante. De hecho, contó que está muy mal visto exhibir el poder económico. “Lo que va es tener perfil bajo”, remarcó.