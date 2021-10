Serie de la semana: Maid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Protagonizada por Margaret Qualley, de Once Upon a Time in Hollywood y The Leftovers, Maid es una de las series más conmovedoras que estrenó Netflix en los últimos tiempos.



La miniserie, producida por la actriz Margot Robbie, se basa en la historia real de Stephanie Land, una joven madre dispuesta a hacer todo para darle lo mejor a su hija a pesar de estar en una relación donde la violencia es moneda corriente.



La miniserie de 10 episodios refleja la realidad de muchas mujeres y las dificultades que enfrentan en todo el mundo.