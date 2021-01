Serie de la semana: Bridgerton

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si querés una serie para pasar el rato, sin grandes problemas, uno de los últimos estrenos de Netflix junto a la productora Shonda Rhimes (Grey's Anatomy, Scandal, How to get away with murder), Bridgerton es lo que buscás.

Bridgerton es una saga de ocho libros de la autora Julia Quinn, que sigue las vidas de los ocho hermanos Bridgerton en Londres entre 1813 y 1827: Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory y Hyacinth.

La primera temporada de la serie se basa en la historia de Daphne, la mayor de las mujeres de la familia. Ella procurará atraer buenos candidatos para casarse simulando ser cortejada por un duque con quien entabla una interesante amistad.

La serie de Netflix de ocho capítulos, una mezcla de Gossip Girl y Orgullo y Prejuicio, tiene además un interesante aderezo: es narrada (en la voz de Julie Andrews) por Lady Whistledown, una misteriosa dama que está al tanto de todos los chismes de la alta sociedad inglesa.

​

Foto: Difusión

¿Habrá segunda temporada?

El éxito de la primera temporada asegurá que habrá más aventuras de los Bridgerton. Si Netflix se sigue el orden de los libros, el próximo protagonista será Anthony Bridgerton.



El hermano mayor de la familia ocupará el rol del patriarca, sentará cabeza y debería casarse. En el libro El vizconde que me amó, encarará el matrimonio como un deber y no como una cuestión de amor.



Eso sí, para ver Bridgerton habrá que tener paciencia: comenzará a filmarse en marzo de 2021 y se verá la próxima Navidad.