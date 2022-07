¿Por que Samantha Markle le inicia una demanda millonaria a su hermana Meghan?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La renuncia de Meghan Markle y el príncipe Harry como miembros senior de la realeza británica no los alejó de los escándalos. Ahora, la exactriz suma un nuevo conflicto ya que su propia hermana la demandó.

En una exclusiva entrevista que le brindó a Oprah Winfrey en marzo de 2021, la duquesa de Sussex detalló episodios de racismo que habría vivido por parte de miembros de la familia de su esposo, lo que devino en ella en problemas en su salud mental.

Pero ese no fue el único dato que aportó y que causó revuelo en lo que respecta a las familias, ya que también habló de la propia, integrada por su madre, Doria Ragland, con quien tiene una estrecha relación, por su padre, Thomas y Thomas Jr. y Samantha, dos medios hermanos mayores que ella, con quienes no tiene vínculo. De hecho, en aquella charla con la reconocida conductora dijo que creció como hija única, debido a la difícil relación que había con el entorno paterno.

A más de un año de aquellas declaraciones, que fueron tapa de medios de todo el mundo, Samantha Markle accionó judicialmente contra su hermana y la demandó en Florida, Estados Unidos, por difamación.

En su explicación, remarcó que Meghan no dijo la verdad acerca del entorno familiar y se basó en construcciones ficticias para describir las relaciones que tuvo durante su crecimiento. Por ello, pide un resarcimiento de 75.000 dólares, según indicó el diario El País.

El equipo de abogados de la protagonista de Suits actúo rápidamente y pidió desestimar la denuncia, al argumentar que las declaraciones realizadas por su cliente en referencia su niñez no son falsas, sino un relato subjetivo de acuerdo a cómo recuerda y siente sobre su vida.

“La demandante afirma que puede refutar que Meghan creció como hija única, pero esta percepción es inherentemente infalsable, ya que es difícil imaginar un sentimiento más personal y subjetivo que cómo uno ve su propia infancia”, explicaron. Por el momento, no se conoció la resolución por parte de la Justicia.

La acción de Samantha contra su hermana, deja en evidencia que palabras de Meghan sobre su vinculación familiar durante su niñez no escapa de la actual situación, en la que las dos mujeres no cuentan con una buena relación, y no se ven desde hace más de 15 años. En diversas circunstancias, la ahora demandante habló negativamente sobre ella y su llegada a la familia real, como así también lo hizo el padre de ambas.