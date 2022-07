Salió de fiesta con sus amigas y contrajo una deuda de US$ 50 millones en una sola noche

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Maddie McGivern, una joven nacida en California, salió junto a sus amigos a relajarse en un bar y decidió pagar los gastos de la mesa con su tarjeta de crédito. Al día siguiente, compartió su particular historia en TikTok y sorprendió a sus seguidores por la cantidad de dinero que debía.

Todo empezó cuándo la joven decidió pagar todos los gastos que tuvieron ella y sus amigos en una salida de fiesta, sin embargo, a las dos de la mañana reparó que tenía una deuda de US$ 50 millones. Según sus cuentas, la joven había gastado US$ 681, por lo que la insólita cifra la dejó atónita.

“Ojalá pudiera decir que compré la ciudad de Los Ángeles, pero no es lo que pasó”, señaló Maddie, quien solamente quería pasar un buen rato junto a sus vínculos más cercanos.

Como si se tratara de la película ¿Qué Pasó ayer?, en la que los protagonistas no recuerdan absolutamente nada de la noche anterior, Maddie McGivern intentó pensar en lo que había ocurrido horas antes. Sin embargo, no encontraba respuestas de ningún tipo y lo más curioso era saber por qué el banco había aceptado esa inaudita cantidad de dinero como gasto.

“Tengo una deuda de US$50 mil millones ¿Qué haces cuándo tienes una deuda de US$50 mil millones?”, escribió la canadiense en la red social.

La joven norteamericana llamó a su banco Chase Bank y al día siguiente de subir el registro a la red social tuvo que dirigirse presencialmente al ente bancario. El video en el que explica su complicada situación llegó a más de 130 mil likes en TikTok y la noticia se volvió viral en portales norteamericanos.

Algunos de los cientos de usuarios que comentaron el posteo, afirmaron que conocieron casos de personas que también tuvieron una deuda de US$ 50 millones en la tarjeta.

El insólito motivo de la deuda

Por suerte para la joven, quien fue viral de manera internacional, todo se trató de un error del banco. Así lo relató al día siguiente, ya contenta y relajada de que su situación económica se había normalizado. Desde Chase Bank, le señalaron que se trataba de una equivocación informática.

Un usuario notificó el mismo error en Twitter y desde la empresa le respondieron: “Hola, me disculpo por lo que sucedió con el saldo de su cuenta. Me gustaría echar un vistazo a esto más a fondo y ver cómo podemos ayudar. ¿Podrías enviarme un DM con tu nombre completo y código postal?”, aunque no profundizaron el tema.

Para el alivio de todos los ciudadanos que padecieron este error, Chase Bank emitió un comunicado a The Sun explicando lo que había ocurrido aquel fin de semana: “Tuvimos una falla técnica durante el fin de semana que afectó a un número limitado de cuentas. El problema se ha resuelto y esas cuentas muestran ahora saldos exactos”.