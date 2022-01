Solo una de cada 100 personas resuelve este desafío visual, ¿te animás a intentarlo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este desafío le dio muchos dolores de cabeza a quienes intentaron descifrarlo. Es que más allá de los conocimientos que se necesitan para resolverlo, el verdadero obstáculo está en una pequeña trampa visual.

En el mundo de las redes sociales, los acertijos se convirtieron en el pasatiempo predilecto de muchos usuarios que deciden poner a prueba sus habilidades para llegar al resultado correcto. Son una gran forma de disfrutar de un momento de ocio y, a la vez, mantener activa la mente con un ejercicio entretenido.

En este caso, el reto presenta una doble dificultad ya que, además del análisis matemático, requiere un fino nivel de observación.

Según comentaron sus creadores, una de cada cien personas que probaron acertaron en menos de un minuto. ¿Pertenecés ese 1%?

Foto: Unsplash

La consigna



A simple vista, este reto viral propone una ecuación matemática sencilla. La suma que plantea parece simple y tradicional, aunque el resultado del cálculo rápidamente llama la atención.



5 + 5 + 5 = 550. Para que el resultado sea correcto, no se puede puede tachar el signo de igual, ya que cada símbolo es una parte importante para llegar a la resolución final. ¿Una pista? Sí se puede hacer una sola cosa: modificar uno de los símbolos de suma por aquello que el usuario considere necesario.



Los creadores aclararon que no se necesita más que mirar la imagen para poder llegar a la finalización correcta del mismo. 1 de cada 100 personas lo resolvió en menos de un minuto. Para entrar a ese grupo de elite, podés preparar el cronómetro en tu celular o en la computadora y comenzar.



Si pasó el minuto de selectividad y no llegaste a la conclusión, no hay problema. Podés tomarte un rato más para ser parte de las pocas personas que lo resolvieron correctamente. Es recomendable mirar una y otra vez la imagen, cada número y cada signo para darle claridad a la ecuación. La solución está ahí mismo, sobre la pizarra.

La solución



Hayas o no resuelto el acertijo, a continuación presentamos el resultado correcto de este difícil acertijo visual y matemático. Seguramente quienes no lograron descifrarlo dieron decenas de vueltas al cálculo para hacerlo, pero la solución es más sencilla de los que muchos imaginaron.



Para conseguir la fórmula correcta, se debe hacer una pequeña modificación en un signo para que la cuenta dé 550. ¿Cómo? Es tan simple como convertir el último signo de “+” en un “4″.