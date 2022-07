Peluquera le salvó la vida cuando al cortarle el pelo detectó mancha azul en su cabeza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La australiana Lee King recibió una advertencia por parte de su peluquera que terminó revelando un problema de salud que podría ser grave.

Sucedió que, durante un corte de cabello, la peluquera de la mujer descubrió que tenía en su cuero cabelludo un lunar azul, una marca inusual que había aparecido de pronto y que King decidió quitarse en sucesivas cirugías.

La mujer, que en un principio creyó que la marca respondía a una travesura de su hijo, que la había pintado mientras dormía, reconoció el valorable gesto de su estilista. “Me salvó la vida”, aseguró.

La historia comenzó hace poco más de un año cuando King se estaba arreglando el pelo con su peluquera y mejor amiga, Ricci Jess que le encontró, por encima y delante de su oreja derecha una extraña marca de color azul grisáceo. “Pensé que (mi hijo) Lucas había dibujado con un crayón azul en mi cabeza”, dijo la mujer, que hoy tiene 43 años, al medio Yahoo de Australia.

Pero su amiga la convenció de que sería mejor ir a ver con un médico de qué se trataba esa aparición en la cabeza, que no había estado presente en los cortes anteriores de la mujer. Entonces fue que el dermatólogo le dijo que lo que parecía ser una mancha de su travieso hijo era en realidad un tipo de lunar extraño llamado nevus azul (blue nevus, en inglés).

“El dermatólogo lo vio y me dijo que nunca había visto algo así en 30 años”, contó King, de acuerdo con el medio británico Mirror. “Realmente me asustó”, añadió la mujer.

La mujer se considera “afortunada” por haber detectado ese cambio en su piel a tiempo, ya que considera que es muy posible que la mancha se hubiera vuelto maligna por lo rápido que creció. “Desarrollé un nevus azul del tamaño de una pieza de 20 centavos -alrededor de 24 milímetros de diámetro- en seis meses -dijo-. Cualquier cosa que crezca tan rápido en tu cabeza no es ideal, así que estaba bastante preocupada”.



A partir de allí, la mujer se sometió a tres intervenciones para quitarse completamente el lunar, que hoy ya no existe en su cuero cabelludo. Solo quedan pequeños puntos detrás de su oreja. “Soy una persona positiva y traté de mantenerme positiva, pero algo así en tu cabeza, cerca del cerebro, te asusta un poco”, señaló y añadió que el recibir los resultados que le indicaban que estaba todo bien fue “la mejor noticia”.

Después de la segunda operación, King contó que le había quedado aún un pequeño resto del lunar y que su dermatólogo le dijo que podían dejarlo, pero ella dijo: “No. Sacámelo del todo de la cabeza. No lo quiero ahí”.



La mujer resumió toda la experiencia como una situación “aterradora” y llamó a que la gente piense en lo importante que es revisar cada una de las partes del cuerpo, para buscar marcas sospechosas, sin olvidar, por supuesto, el cuero cabelludo. “El corte de pelo me salvó la vida”, aseveró King.



Los médicos le aseguraron a la mujer que el nevus azul puede ser causado por la exposición de la piel a luces intermitentes. Aparentemente, el lunar que se hizo en la cabeza de la mujer de Perth tuvo que ver con su contacto con el sol mientras manejaba.



De acuerdo con la revista de divulgación de temas médicos Healthline, estos lunares llamados nevos pueden aparecer de diversas formas, tamaños y colores. Uno de ellos es el azul, que recibe ese nombre por su color, y que generalmente resultan benignos, y no son motivo de preocupación. Pero, como ocurre con todo lunar, debe ser vigilado para ver si no cambia con el paso del tiempo.



En casos muy raros este tipo de afección de la piel puede ser maligna. Por lo general, se desarrollan en una edad más avanzada y se produce cuando comienzan a parecer a úlceras sobre la piel. Puede adquirir también una forma más nodular o similar a una placa.



La recomendación es que, si aparece uno de estos nevos azules, lo mejor es visitar al dermatólogo para descartar que se trate de un tipo de cáncer de piel como el melanoma.