El Palacio de Buckingham confirmó que Meghan y Harry abandonan sus roles reales definitivamente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El 31 de marzo hace un año que los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry, dejaron de trabajar como miembros activos de la realeza británica. No obstante, la situación estaba sujeta a un año de prueba. Este viernes, la corona anunció el alejamiento definitivo en un comunicado.



"El duque y la duques de Sussex, confirmaron a su majestad la Reina, que no regresarán como miembros activos de la Famiia Real", informó Palacio en un comunicado difundido a través de su web y redes este viernes.

"Tras conversaciones con el Duque, la Reina escribió confirmando que al alejarse del trabajo de la Familia Real no es posible continuar con las responsabilidades y deberes que conlleva una vida de servicio público. Por lo tanto, los nombramientos militares honorarios y los patrocinios reales de los Duques serán devueltos a Su Majestad, antes de ser redistribuidos entre los miembros activos de la Familia Real", indica el mismo comunicado.



El comunicado puntualiza que están todos muy tristes por la decisión de la pareja, pero que "el duque y la duquesa siguen siendo miembros muy queridos de la familia".

A Buckingham Palace statement on The Duke and Duchess of Sussex ➡️https://t.co/nl7RiZmGiZ — The Royal Family (@RoyalFamily) February 19, 2021

¿Qué implica la decisión?

En enero de 2020, Meghan y Harry anunciaron públicamente su deseo de abandonar sus roles activos de representación de la reina Isabel II, para llevar una vida más independiente.

Tras conversaciones, el 31 de marzo de 2020 la pareja dejó de representar oficialmente a la monarca y se retiró primero a Canadá y luego a Estados Unidos donde reside actualmente. Esto implicaba un período de prueba de 12 meses, en los que la decisión de los duques de Sussex se revería.

Una vez confirmada la decisión de alejartse definitivamente, Meghan y Harry abandonan las asociaciones militares, del Commonwealth y de beneficencia que les había otorgado la Reina.



Entre ellas están: Los Royal Marines, RAF Honington, Royal Navy Small Ships y Diving. The Queen's Commonwealth Trust, The Rugby Football Union, The Rugby Football League, The Royal National Theatre y The Association of Commonwealth Universities.