Las palabras que no mencionan en la familia de la reina Isabel II

Pertenecer a la realeza no es cosa fácil. Aunque su estilo de vida puede ser seductor, lleno de flashes, ropa exclusiva y un futuro casi resuelto, lo cierto es que para ser miembro de una casa real es indispensable seguir ciertos lineamientos, desde el lenguaje corporal y las palabras que se utilizan y no, no hablamos de groserías (que obviamente están prohibidísimas).

La antropóloga social Kate Fox escribió el libro titulado "Watching The English: The Hidden Rules of English Behavior", y de acuerdo a su investigación, el listado de palabras que ella enumera jamás serán escuchadas en un personaje de la realeza o de alguien que pertenezca a un círculo social muy alto.

Perdón

Cuando estos personajes no han entendido algo o no alcanzaron a escuchar bien, no dicen "perdón". Lo correcto para ellos es “¿Disculpe?” o “Disculpe, ¿qué dijo?”.



Postre

Al último alimento no se le dice 'postre', como se conoce al platillo que trae una receta dulce para cerrar el menú de día. Para la realeza y los más acaudalados ingleses, de acuerdo con la investigadora, es "puddín" o "pud".

Baño

¡Jamás preguntes ¿dónde está el baño?! Esa palabra no es bien vista entre los royals, a menos que quieras sonar bromista o irónico. El término correcto es "retrete" (loo) o "lavabo" (lavatory).

Perfume

Aunque creamos que decir 'perfume' en inglés o francés nos hace lucir elegantes, para los círculos sociales ingleses más exclusivos no es así. Lo correcto es decir "aroma" (scent).

Elegante

Otra adjetivo que no es bien visto en una plática es decir que alguien 'luce elegante'. Ellos dicen "inteligente" (smart).

Mamá y papá

Los niños de las familias de alto estatus socioeconómico no se refieren a ellos como 'padre' y 'madre'. Ellos les dicen 'mamá' y 'papá', o 'mami' y papi'. De acuerdo con "Business Insider", el príncipe Carlos aún le dice 'mummy' a la reina Isabel II.



Refresco

Por último, "Business Insider" revela que no se dice "refresco". Lo correcto es "bebida".