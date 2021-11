Una nueva entrevista a Meghan Markle puso nerviosa a Isabel II y toda la familia real

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A ocho meses de su tan discutida conversación con Oprah Winfrey, Meghan Markle encendió todas las alarmas de la casa real durante una entrevista en la que charló con Ellen DeGeneres.

Un experto en realeza advirtió que la nota generó que la reina Isabel “le tenga miedo a todo lo que pueda decir” en su diálogo con The Ellen Show.

En el adelanto de la nota, se ve a Meghan recordando sus épocas como actriz cuando iba a hacer audiciones. También habla de un auto que solía conducir, un Ford Explorer, que tenía una llave que con frecuencia dejaba de funcionar, lo que significaba que, a veces, tuviera que subirse a su coche por el baúl. Durante otro segmento, reveló que a su hija de cinco meses, Lilibet, le están saliendo los dientes.

La biógrafa de la realeza, Angela Levin, sugirió que la entrevista “provocará pavor en el Palacio... porque Meghan puede ser muy grosera” y se espera que millones de personas vean la conversación. A su vez, describió a la duquesa de Sussex como “despiadada” y “desesperada por la publicidad” mientras, a la vez, “intenta ser una chica normal y corriente”.

Levin le dijo a The Sun: “Meghan estaba actuando que todo era maravilloso y muy divertido y que ella no era dulce y un poco tímida. Y no va a funcionar realmente. Ella está desesperada por publicidad, desesperada por que la gente la mire y la vea”.

Esta es la segunda gran entrevista que da a la televisión desde que renunció a la casa real junto con el príncipe Harry el año pasado. La primera fue la reveladora charla que tuvo con Oprah en marzo, en la que los Sussex denunciaron que un miembro anónimo de la familia real había hecho comentarios sobre el color de piel de su hijo Archie que todavía no había nacido.