Meghan y Harry buscan nueva casa: ¿por qué no les gusta su actual hogar?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los duques de Sussex se mudaron a California en 2020 junto a su primogénito Archie, luego de renunciar a sus deberes reales. Ahora, dos años después, empezaron a averiguar para mudarse a otra casa.

Una fuente le dijo a Sunday People: “Están pensando en vender su casa allí. Sin embargo, no estará en el mercado por quiénes son. Solo se muestra a personas que están confirmadas con fondos y son compradores serios”.

Según los informes, a Harry y Meghan les gusta Montecito, pero perdieron el interés en su propiedad actual y su ubicación en el enclave de celebridades. La fuente agregó: “Quieren quedarse en el vecindario o cerca, pero no están entusiasmados con ese punto”.

Si bien a Meghan y Harry es gusta el área de Montecito para vivir, el problema se encuentra en que la casa no les encanta. Al parecer, no están conformes con las nueve habitaciones de su hogar actual, ni con el gimnasio, la piscina y la cancha de tenis. De acuerdo con The Mirror, tampoco están cómodos con la ubicación a pesar de estar rodeados por un paisaje de bosque.

La noticia surge justo unas semanas después de que salga a la venta una mansión, ubicada también en Montecito, a la que denominan “el palacio de Versalles de California”. Se trata de una propiedad que por su estilo encajaría mucho mejor en el pasado palaciego del príncipe Harry.

Ahora que los Sussex están considerando dejar atrás su hogar de 14 millones de dólares, la lujosa vivienda parece ideal para ellos: cuenta con más de mil metros cuadrados, cinco dormitorios y diez baños.



De acuerdo con lo que informa Jam Press, la mansión, de 29 millones de dólares, fue construida con ciertas características exclusivas, como mesadas de cocina de mármol francés importado, candelabros históricos y ladrillos provenientes de Italia.



Como es de esperar, la casa dispone de comodidades que incluyen un gimnasio, sauna y piscina, mientras que un túnel subterráneo conduce a una bodega con capacidad para 200 botellas. Además, una bóveda de un banco suizo ubicada en la despensa del mayordomo protege los valiosos utensilios de cocina: un espacio ideal para guardar cualquier reliquia de la familia real que pueda tener el príncipe.



Por otro lado, el exterior de la propiedad es impecable. Sus cuidados jardines cuentan con una fuente de Carrara de mil años de antigüedad. Al aire libre también hay una gran piscina con vestuarios y una cancha de golf ubicada en casi una hectárea de tierra.