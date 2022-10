Mean Girls: la película que marcó el 3 de octubre como "el día que se viste color rosa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La película Mean Girls ("Chicas pesadas" en Latinoamérica) estrenó en 2004, está basada libremente en el libro de autoayuda de Rosalind Wiseman, Queen Bees and Wannabes y no tardó en cultivar una base de fanáticos que siempre citan sus pasajes más memorables. Como consecuencia, el día de hoy no pasa inadvertido en las redes.

El largometraje registraba con acidez los vaivenes de la adaptación de la joven Cady Haron (Lindsay Lohan) al mundo de la escuela secundaria North Shore de Illinois, contexto que le era completamente ajeno luego de haber sido educada en su casa en África.

Por otro lado, también se mostraban los diferentes roles que cumplían los estudiantes en dicha escuela, donde había lugar tanto para los "nerds" como para "las chicas populares". En la comedia, las populares se llaman "Las plásticas": Gretchen (Lacey Chabert) y Karen (Amanda Seyfried), quienes seguían las instrucciones de la "abeja reina", Regina (Rachel McAdams, en una de sus mejores interpretaciones).

Ser una ‘Plástica’ implica muchas reglas, una de ellas es un estricto código de vestimenta: no podés usar un strapless dos días seguidos, podés recogerte el cabello una vez a la semana, sólo usan jeans o ropa deportiva los viernes y los miércoles se viste de rosa, “así que si rompés cualquiera de las reglas no podés almorzar con nosotras”, dice Gretchen Wieners (Lacey Chabert).

Vestir rosa cada 3 de octubre

La conmemoración se sostiene de la escena en la que el personaje de Jonathan Bennett se acerca a la protagonista, Cady Heron, para preguntarle la fecha: 3 de octubre.

"¿Qué día es hoy?", le pregunta en off el joven al inicio de una clase. "Es el 3 de octubre", le responde ella. La forma en la que Lohan verbaliza esa frase denotaba un gran timing cómico de una actriz que estaba destinada a triunfar en Hollywood.

Por otro lado, la fecha también coincide con otra secuencia de la película, cuando "las chicas pesadas" le comunican a Cady que los miércoles visten de "color rosa". Ellen De Generes, la propia Lohan, y miles de fanáticos alrededor del mundo, ya festejaron el "día Mean Girls".

¿Dónde ver Mean Girls?

La película también cuenta con una secuela, pero no alcanzó la misma popularidad que su predecesora debido a que el elenco y producción original no regresaron para retomar sus papeles. Se puede ver a través de Youtube y Google Play.