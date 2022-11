Lore Nutri: Especial Día de Ñoquis, los típicos y tres variantes de estación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Me encantan los ñoquis no solo por el plato en sí, sino porque tienen un cariño especial para mí: fue la primera columna que publique en Eme.

Hoy quiero hablarles de los ñoquis y algunos de esos mitos que engloban. Muchas veces escucho que dicen que engordan más que otras pastas y esto se debe en parte a la creencia de que al ser de papa engordan más y si me leen desde hace tiempo ya se los he comentado más de una vez: un alimento por sí solo no engorda.

Si queremos prestarle atención y ponerlos bajo la lupa es importante ver que todo dependerá de la salsa que usemos y los alimentos que los acompañen, así como de la cantidad que consumas para saber realmente si termina siendo más o menos calórico que otra pasta u plato.

Si vamos a su origen es una pasta del noroeste de Italia, que se popularizó en el resto del país y luego “los gnocchi” como es su nombre original se trajo por los inmigrantes al Río de la Plata. Su base original es puré de papa hervida y se entremezcla con algún tipo de harina. Se le añade aceite y según la receta, un huevo.

Estamos en temporada otoñal donde hay ciertos alimentos que están con mayor oferta y de buena calidad como los boniatos, espinacas y calabaza. Hoy te dejo la fusión entre este plato típico de la fecha, combinado con lo mejor del otoño para que te luzcas en la cocina y le pongas nutrientes a tu plato.

Los de espinaca o calabaza son una buena forma de incorporar las verduras y por qué no, hacerlos más livianos. Te recomiendo los uses para la noche si me estás leyendo en la tarde o no pudiste parar a saborear los ñoquis del 29.

La calabaza aporta precursores de la Vitamina A como son los betacarotenos (de ahí su color naranja) y las famosas vitaminas antioxidantes C y E; y vitaminas del grupo B, (B2 y B6 y ácido fólico) también minerales como potasio, fósforo, magnesio y zinc. Otro de sus destaques es que aporta pocas calorías y mucho sabor en el plato.

La espinaca al tratarse de verduras de hoja es prácticamente agua, aporta casi nulas calorías y macronutrientes (ni grasas ni carbohidratos ni proteínas). Aporta agua, vitaminas (A y K), minerales (magnesio y hierro) y fibra que ayuda en el trabajo intestinal previniendo el estreñimiento. Es una de las mejores fuentes de magnesio que actúa en músculos y el ritmo cardiaco regular y nivelando la presión arterial.

El caso más similar en aportes a los originales son los de boniato, eso sí podés notarles un saborsito más dulzón, pero están en estación, baratos y deliciosos.

Sin más que agregar les dejo estas cuatro ideas. Espero que se animen y les queden ricos y a disfrutar sin culpas de este plato típico de la fecha.

Los originales: Ñoquis de papa



Para 4 personas:

1 kilo de papas

1 taza de harina

1 huevo

1 pizca de sal

Aceite de oliva



Pelar y cocinar las papas enteras, en olla con abundante agua.

Cocidas y en caliente escurrir y triturar. Luego añadir el huevo, una pizca de sal y mezclar. Agregar harina poco a poco mientras mezclas. La mezcla es blanda y pegajosa; ojo: si le añadís más y más harina los ñoquis quedan más pesados y difíciles de digerir.



Amasar y estirar la masa formando un cilindro. Con un cuchillo cortas los ñoquis y con un tenedor hacerle la marquita típica. Pones abundante agua a hervir y cuando hierve, se colocan los ñoquis en tandas, cuando el ñoqui suba ya está pronto.



Los primos: Ñoquis de boniato

Podes hacer la receta anterior sustituyendo boniato por papa, o animarte a esta versión sin gluten, apta celiacos.



600 gr boniatos cocidos (2 boniatos medianos aprox.)

1 taza y 1/2 Harina de arroz integral

2 cucharadas Aceite de oliva extra virgen

Sal marina

Nuez moscada y pimienta



Hacer un puré con los boniatos cocidos al vapor o hervidos (si los hervís con piel quedan con menos líquido), condimentar y sumar el aceite. Incorporar la harina poco a poco, armando una masa, llevar a una mesada enharinada y amasar hasta que se integre bien. Tomar pequeñas porciones y hacer rodar la masa hasta formar un rollo fino y largo.



Cortar los ñoquis y pasar por tenedor para darles la forma típica.

En una olla grande con abundante agua hirviendo y un poco de sal, incorporar los ñoquis con una espátula. Están listos cuando suben a la superficie. Retirarlos y servir con salsa de tomate natural.

Variedad de estación naranja: Ñoquis de calabaza



500 gr de calabaza

150 gr de harina

1 huevo

sal, pimienta, nuez moscada.

Opcional: 1 cucharadita de queso parmesano.



Cortar la calabaza en trozos grandes y llevar a horno hasta que esté tierna. Dejar entibiar y puretear. Agregar el huevo y la harina, mezclar bien. Es normal que la masa quede tierna, no agregar harina. Espolvorear la mesada con bastante harina (muy importante porque ayuda a estirarla sin que se pegue). Formar cilindros con la masa, cortar los ñoquis y darle forma con ayuda de un tenedor. Cocinar en agua caliente. Colar y servir con salsa y queso.



Variedad de estación verde: Ñoquis de espinaca



½ atado de espinaca

1 taza de harina

1 huevo

Nuez moscada, pimienta



Hervir la espinaca, escurrir bien y picar. Hacer una corona de harina, colocar en el centro la espinaca, el huevo y condimentos. Incorporar la harina y unir. Amasar, cortar en tiras finas y en daditos de ½ cm. Hervir y servir con salsa de tomate natural, u hojas de rúcula por encima.