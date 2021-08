Kylie Jenner y Travis Scott esperan su segundo hijo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Kylie Jenner consiguió mantener su primer embarazo en "secreto" y anunció el nacimiento de su primera hija cuando la niña ya había llegado al mundo. Fue en 2018, cuando apenas comenzaba su romance con el rapero Travis Scott. Esta semana, se confirmó que los estadounidenses esperan un segundo hijo.

Según ENews! la menor del clan Kardashian-Jenner, está embarazada y muy emocionada por ampliar su familia junto con el rapero. La pareja, que se separó en 2020, confirmó su reconciliación en el mes de abril.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians, de 24 años, no fue vista en público en los últimos dos meses y aún no confirmó su embarazo oficialmente. Los fans piensan que estuvo compartiendo fotos tomadas en el pasado en sus redes, sin embargo su padre, Caitlyn Jenner, comentó en un evento que está esperando su 19ª nieto.

ENews! asegura también que Stormi, la primera hija de Jenner y Scott, está muy emocionada por convertirse en hermana mayor: "Stormi es plenamente consciente de que viene un bebé y está muy emocionada. Siempre está haciendo preguntas y queriendo tocar la panza de Kylie, es realmente lindo".

El mismo sitio de noticias asegura que la estrella tiene el apoyo incondicional de su familia: "Están muy emocionados y están ayudando a Kylie a prepararse. Básicamente, ella ya está lista y está usando mucho de lo que tiene", aseguró la misma fuente.