Kanye West le hizo pasar un San Valentín de terrror a Kim Kardashian

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El 14 de febrero, mientras los famosos y no tanto compartían fantásticas postales del Día de San Valentín junto a sus parejas, Kim Kardashian vivía una jornada de terror gracias a su exmarido.

La empresaria recibió en su casa una furgoneta repleta de rosas rojas. El remitente no era su novio, el actor Pete Davidson, sino su exmarido, Kanye West, con quien durante las últimas semanas cruzó mensajes para nada amigables en las redes sociales.

En los últimos días, el músico posteó y borró mensajes de amor dirigidos a Kardashian. Su repentino interés en volver con la madre de sus hijos se produjo apenas una semana después de haberle dedicado mensajes no muy amigables en los que la acusaba, entre otras cosas, de haber secuestrado a su hija menor en el día de su cumpleaños para que él no pudiese verla.

El "gesto" de San Valentìn

Las flores fueron, durante el tiempo que estuvieron juntos, un clásico en cada San Valentín. Y, por alguna razón desconocida, el rapero, excandidato a presidente de los Estados Unidos y fundador de una iglesia cristiana a la que asisten estrellas como Marilyn Manson, consideró que con ese gesto lograría convencerla de tener una nueva oportunidad.

Ese mismo día, en su cuenta de Instagram, West compartió una imagen de aquella camioneta estacionada en la puerta de su lujosa casa, con un texto sobreimpreso que daba pistas de la destinataria: “Mi visión está Klara como el Kristal”.

Si faltaba un detalle para dejar en evidencia el vértigo y el espíritu cambiante que gobiernan la vida del músico, lo aportó Julia Fox, quien el mismo día anunció que, tras meses de relación, su romance con West había concluido. “¡A todos ustedes les gustaría que estuviera completamente devastada! Los medios quisieran pintar una imagen de mí, una mujer sola y triste, llorando en un avión sin compañía. ¡Pero eso es falso! ¿Por qué no verme como lo que soy, la estafadora número uno? Escalé”, escribió la actriz en redes sociales, irónicamente, en alusión a los comentarios que aseguraban que su relación con el cantante era por conveniencia.

Kardashian, en tanto, sigue muy enamorada de su nuevo novio y no realizó declaraciones ni sobre el regalo ni sobre las nuevas intenciones del padre de sus hijas. De hecho, celebró junto a Davidson el Día de los Enamorados por adelantado, con una cena romántica en uno de los restaurantes más exclusivos de Nueva York. Para la ocasión, lució un abrigo gris con destellos plateados. Al ver las fotos, West no reparó en lo bien que se veía a su exmujer junto a su nueva pareja. Sus ojos se posaron en el tapado. Y en las redes escribió: “Compré ese tapado para Kim. Pensé que era particularmente especial. Tengo fe en que volveremos a estar juntos”.



Sin embargo, la presencia de Davidson en la vida de Kim no pasa inadvertida para West. El cantante compartió en las redes un mensaje de Kardashian en el que le expresaba su preocupación por la salud física de su novio. “Estás creando un ambiente peligroso y aterrador y alguien lastimará a Pete y todo esto será tu culpa”, escribió la millonaria, en alusión a los violentos mensajes que West venía dedicándole al actor en las redes.

Es imposible precisar si esta conversación se dio antes o después de que él enviara las flores y ellas las recibiera, y a esta altura, ese detalle es anecdótico en esta trama de amor y locura. Lo cierto es que West, de 44 años, acompañó la captura con una imagen de Ving Rhames asfixiando a Tyrese Gibson en la película Baby Boy.

Cambiando el nombre Pete por Skete, West escribió: “A pedido de mi esposa, por favor nadie agreda físicamente a Skete. Voy a manejar la situación yo mismo”. El día anterior, en vísperas de San Valentín, se había referido de la misma manera despectiva al nuevo novio de Kardashian: “Para todos los casados: mantené a tu cónyuge cerca, asegurate de que sepa lo mucho que lo amás y lo apreciás, porque hay un Skete acechando en cada callejón sucio esperando a destruir tu familia y caminar en Calvin Kleins alrededor de tus hijos”.

El último conflicto

Semanas atrás, los padres de North, Saint, Chicago y Psalm habían sido noticia nuevamente, tras meses de tranquilidad. Y todo se desencadenó en las redes, ante la atenta mirada de sus millones de seguidores. La nueva batalla comenzó cuando el cantante compartió en su cuenta de Instagram una captura de la cuenta de TikTok de North, de 8 años. “Dado que este es mi primer divorcio, necesito saber qué debo hacer con respecto a que mi hija esté en TikTok en contra de mi voluntad”, escribió junto a la imagen.



La respuesta, claro, no tardó en llegar. También en su cuenta de Instagram, Kardashian le dedicó una historia al mensaje de su expareja. “Los ataques constantes de Kanye hacia mí en entrevistas y en las redes sociales son en realidad más dolorosos que cualquier TikTok que North podría crear”, expresó.



Y continuó: “Como la principal proveedora y cuidadora de nuestros hijos, estoy haciendo todo lo posible por proteger a nuestra hija mientras le permito expresar su creatividad en el medio que desee con la supervisión de un adulto, porque le brinda mucha felicidad”.

“El divorcio es lo suficientemente difícil para nuestros hijos y la obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular nuestra situación de manera tan negativa y pública solo está causando más dolor para todos”, agregó la empresaria.

De hecho, la cuenta de la discordia es compartida por madre e hija y el año pasado Kardashian reprendió públicamente a su hija por transmitir en vivo en la plataforma sin su permiso.

“Desde el principio, no he querido nada más que una relación de paternidad compartida saludable y de apoyo porque es lo mejor para nuestros hijos, y me entristece que Kanye continúe haciendo que sea imposible en cada paso del camino. Deseo manejar todos los asuntos relacionados con nuestros hijos en privado y espero que finalmente pueda responder al tercer abogado que tuvo en el último año para resolver cualquier problema de manera amistosa”, expresó a través de un comunicado.



Aquellas palabras de la reina de los realities acrescentaron aún más la ira de su expareja, que decidió continuar la compulsa mediática con un fuerte mensaje: “¿A qué te referís con ‘la principal proveedora’? Estados Unidos te vio intentar secuestrar a mi hija en su cumpleaños al no darme la dirección. Pusiste seguridad a mi lado dentro de la casa para que pudiera jugar con mi hijo y después me acusaste de robar. Además, tuve que hacerme una prueba antidrogas en la fiesta de Chicago porque me acusaste de haberlas tomado”.

Años de relación

Si bien ellos se conocieron a principios de los 2000, no se involucraron afectivamente sino hasta 2012. Dos años más tarde, en 2014, se casaron en una lujosa boda en Italia. Pero a partir de julio de 2020, la pareja atravesaba una crisis que derivó en el pedido de divorcio de Kardashian.



¿Qué pasó a mediados de 2020? El rapero, un defensor a ultranza del expresidente estadounidense Donald Trump, sorprendió a todos lanzando su propia candidatura a la presidencia de su país. En plena campaña, en un acto en Carolina del Norte, el músico rompió en llanto al recordar que su mamá le había salvado la vida cuando su padre le sugirió que lo abortara y que él mismo se lo había pedido a su esposa Kim Kardashian cuando estaba embarazada de su hija North.



“Les van a decir que estoy loco, pero el mundo es el que está loco”, afirmó el músico que ya en otras ocasiones habló sobre su bipolaridad y su resistencia a tomar la medicación indicada por los médicos porque, según él, los psicofármacos interferían con su proceso creativo.

Esa misma noche, publicó una serie de desconcertantes tuits que luego borró, pero que daban cuenta de que no se encontraba muy bien. “Kim estaba tratando de volar a Wyoming con un médico para encerrarme como en la película ¡Huye!, porque yo lloraba para salvar la vida de mis hijas ayer”, dijo West en uno de los tuits que luego se eliminó. “Si me encierran como Mandela ya sabrán por qué”, escribió en otro tuit, que también fue borrado, en referencia al hombre que se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica luego de estar encarcelado por casi tres décadas bajo el apartheid.