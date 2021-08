Kakebo, el infalible método japonés para ahorrar dinero; ¿cómo funciona?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El método kakebo se ha vuelto cada vez más popular y miles de usuarios lo recomiendan por redes sociales con la promesa de mejorar las finanzas. Todos ellos toman como ejemplo la cultura financiera de los japoneses y la aplican a su bolsillo.

El método fue ideado por la periodista japonesa Motoko Hani, en 1904, hace más de un siglo. El principio del método consiste en “no gastar menos, sino saber en qué gastar”.

Fumiko Chiba lo transformó en un libro de amplia circulación en los últimos años. Promete a quienes aplican el método llegar a ahorrar hasta un 35 % de su sueldo.

“Kakebo fue un método inventado por las autoridades japonesas en la posguerra para ayudar a los ciudadanos a gestionar inteligentemente el dinero, y, poco a poco, ha ido popularizándose alrededor del mundo, convirtiéndose en un fenómeno”, se explica en la descripción del libro.

Igualmente, el texto asegura que “el secreto es su simpleza y efectividad. Se trata de pensar conscientemente en cada uno de nuestros gastos –su categoría, utilidad, necesidad– y establecer estrategias de ahorro a largo plazo”.

Nunca mejor dicho. Porque consiste en que la persona debe registrar sus ingresos y egresos mensuales en una libreta, sin importar si se trata de cantidades pequeñas.

Así que es necesario recopilar cada una de las facturas y, de manera diaria o semanal, registrarlas en el cuaderno, lo que le tomaría a cada persona de 15 a 30 minutos.



Cada gasto debe tener categorías (implementos básicos, ocio, obligaciones, etc), que pueden estar organizadas por color.



Al final se tendrá un registro de las cuentas durante cada mes, permitiendo que la persona examine en qué consume más o menos dinero y pueda proyectar un ahorro. También da luces para hacer una inversión inteligente de los ingresos.



Sin embargo, no a todo el mundo le resulta fácil el procedimiento. El blog de finanzas ‘coinc.es’, señala algunas de las inconformidades detectadas por los usuarios del método. Estas van desde la tediosa tarea de llevar todas las facturas, el tiempo que se necesita para categorizar e incluso lo ‘aburrido’ de cargar y llenar la libreta durante el transcurso del día.



Pero la molestia por la tarea manual la han empezado a solucionar otros usuarios, quienes han creado y compartido formatos en excel que servirían como plantillas útiles para facilitar el proceso. Incluso ahora existen aplicaciones móviles para cumplir con el objetivo de ahorrar con Kakebo.



No existen excusas en el momento de aplicar un sistema de ahorro.