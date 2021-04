Invitados y preparativos para el último adiós al príncipe Felipe

Tras una semana de luto, el Reino Unido ultimaba el viernes los preparativos para las exequias de Felipe, marido de la reina Isabel II fallecido a los 99 años, en las que se examinará con atención cualquier señal de reconciliación entre los príncipes Harry y William.

Siguiendo la voluntad del duque de Edimburgo, fallecido el pasado viernes, sus restos se enterrarán en el castillo de Windsor, unos 50 km al oeste de Londres.

Debido a la pandemia solo podrán asistir al funeral 30 personas, en su mayoría familiares cercanos. El primer ministro Boris Johnson, que cedió su lugar, anunció el viernes que mirará la ceremonia por televisión desde su residencia de campo en Chequers.

Las exequias, que comenzarán a las 14:00 GMT (11:00 hora uruguaya) reflejarán la alta consideración que tenían por él los militares, afirmó el general Nick Carter, jefe de las fuerzas armadas.

By GDA El Universal

By GDA El Universal

La ceremonia será de una "precisión militar y, sobre todo, una celebración de una vida bien vivida", dijo Carter a la BBC. "También mostrará lo mucho que las fuerzas armadas le querían y respetaban", agregó.

El príncipe Felipe, que había pedido una ceremonia sencilla pero de marcado estilo militar, sirvió como oficial de Marina en la Segunda Guerra Mundial y mantuvo estrechos lazos con el ejército.

Su féretro no será llevado en coche fúnebre sino en un Land Rover verde militar diseñado siguiendo las instrucciones aportadas durante años por el duque, que lo dotó de una sección trasera abierta para llevar el ataúd e incluso diseñó los pasadores metálicos que deben impedir que se mueva.

El difunto esposo de la monarca, con quien estuvo casada 73 años, fue toda su vida aficionado a los Land Rovers, a la ingeniería y al diseño.

Los tres ejércitos estarán presentes en el parque de Windsor para recibir el féretro. Y los cornetines de los Grenadier Guards, de los que Felipe fue coronel durante 42 años, encabezarán la procesión hasta la capilla San Jorge donde se celebrará la ceremonia.

Tensión entre Harry y William

Esta será la primera aparición pública de Harry con la realeza desde que él y su esposa Meghan concedieron una explosiva entrevista televisiva en la que acusaron de racismo a algún miembro no identificado de la familia.

El príncipe de 36 años, que sacudió a la monarquía hace un año cuando la pareja decidió abandonar sus funciones reales e irse a vivir a California, no caminará tras el féretro de su abuelo junto a su hermano William, de 38 años y segundo en el orden sucesorio al trono.

Entre los dos hermanos, sobre cuyas tensas relaciones ha escrito la prensa británica largo y tendido, se situará su primo Peter Phillips.

Puede ser "una excentricidad en la planificación o un intento deliberado de mantenerlos separados", escribió el viernes el diario The Times.

Y aunque el anuncio alimentó la especulación sobre una persistente disputa entre los hermanos, un portavoz del palacio de Buckingham afirmó al periódico The Sun: "No vamos a entrar en percepciones y dramas".

"Las disposiciones se acordaron así y representan los deseos de su majestad" la reina, agregó.

Isabel II, que el 21 de abril cumplirá 95 años, llegará a bordo de un Bentley oficial junto a una dama de compañía pero se sentará sola en la capilla.

By Agencia AFP

By Agencia EFE

By GDA La Nación

El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, líder espiritual de los anglicanos, que oficiará la ceremonia, pidió el viernes a los británicos de todas las creencias que apoyen a la reina en este "momento de angustia".

Ella y todos los invitados deberán llevar mascarillas y mantener las distancias de seguridad contra el coronavirus.

Entre los presentes, además de sus hijos, estarán Camila, esposa del heredero al trono -Carlos, de 72 años-, todos los nietos del duque y sus cónyuges, los hijos de la hermana de la reina -la difunta princesa Margarita- y tres parientes alemanes de Felipe.

También está invitada una amiga íntima del duque, la condesa Mountbatten de Birmania, que compartía con él la pasión por conducir carruajes de carreras.

Debido al coronavirus se pidió a los británicos que no vayan a Windsor. El funeral se retransmitirá por televisión.

La BBC, que el día de la muerte de Felipe y parte del siguiente interrumpió todos sus programas para ofrecer una intensa cobertura especial, afirmó el jueves haber recibido casi 110.000 quejas, un número récord, calificándola de excesivo y criticando que se dejase a los telespectadores sin opciones.



¿Quiénes estarán en el funeral?

Estos son los principales invitados que acompañarán a la reina Isabel II en el funeral este sábado de su difunto esposo, el príncipe Felipe, limitados a 30 debido a la pandemia de coronavirus.



Príncipe Carlos

Hijo mayor de Isabel II y Felipe, el príncipe de Gales, heredero del trono de 72 años, estará acompañado por su segunda esposa Camila, duquesa de Cornualles.



Príncipe William

El duque de Cambridge, hijo mayor de Carlos y la difunta princesa Diana, tiene 38 años y es segundo en la línea sucesoria al trono. Estará acompañado por su esposa Catherine, pero sus tres hijos --George de 7 años, Charlotte de 5 y Louis de 2-- fueron considerados demasiado jóvenes para asistir.



Príncipe Harry

El hermano menor de William, el duque de Sussex, de 36 años, regresó de California por primera vez desde su retirada de la monarquía hace un año.

Durante la ceremonia escrutará cualquier signo de posible reconciliación con su hermano y su padre, con los que reconoció tensiones durante una explosiva entrevista televisiva el mes pasado. Su esposa Meghan, embarazada de su segundo hijo, se quedó en Estados Unidos porque los médicos le desaconsejaron viajar.



Princesa Ana

Única hija de la reina y el príncipe Felipe, Ana, de 70 años, estará acompañada por su marido, el vicealmirante Timothy Laurence, y sus hijos Peter Phillips y Zara Tindall.



Príncipe Andrés

El duque de York, de 61 años, se retiró de la vida pública en 2019 tras una desastrosa entrevista para explicar su amistad con el fallecido financiero estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de traficar con menores de edad.

Le acompañarán sus hijas Beatrice, de 32 años, y Eugenie, de 31. Esta última dio a luz en febrero a su primer hijo, al que puso Felipe como segundo nombre en honor al duque de Edimburgo.



Príncipe Eduardo

El conde de Wessex, de 57 años, es el último de los cuatro hijos de la reina. Acudirá con su esposa Sofía, que acudió a consolar a la reina tras la muerte de Felipe, y sus dos hijos.



Penélope Knatchbull

La condesa Mountbatten era una de las mejores amigas de Felipe, con quien compartía la pasión por los deportes ecuestres. Su marido es nieto del conde Mountbatten, tío materno de Felipe y mentor de Carlos, asesinado en 1979 por el grupo armado irlandés IRA.



Archie Miller Bakewell

Es uno de los pocos invitados que no pertenecen a la familia real, fue secretario particular de Felipe y conservaron una estrecha relación después.



Familia de Felipe

Varios miembros de la rama alemana de la familia de Felipe estarán presentes, entre ellos Bernhard, príncipe heredero de Baden y nieto de su hermana Teodora, así como Donato, jefe de la casa de Hesse.



Clero y coro

El límite de 30 invitados no incluye a los representantes religiosos que celebrarán la ceremonia, que estará oficiada por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, líder espiritual de los anglicanos.

Un coro de cuatro cantantes interpretará canciones elegidas por el propio Felipe antes de morir.