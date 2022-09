¿Qué es el Ho'oponopono? Mabel Katz regresa a Uruguay para divulgar esta filosofía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nacida en Argentina y radicada en Los Angeles, Mabel Katz, autora del best seller “El camino más fácil” y del recién editado “100 preguntas sobre el Hoponopono”, dictará un seminario mañana sábado en el Hotel NH Columbia.

Katz es predicadora del método de resolución de problemas basado en un arte ancestral hawaiano y por su trabajo ha ganado en 2015 el Premio Público por la Paz.



Todo empezó cuando a sus 40 años, después de una discusión con unos de sus hijos, entendió que aquel no era el camino que deseaba para ella y su familia. “Siempre tuve los pies bien asentados a la tierra. Tenía todo lo que una persona piensa que necesita para ser feliz: lo material, los títulos universitarios, el marido, la casa, los chicos, pero no era feliz. Un día mi hijo me habló frustrado y enojado, como yo le hablaba. Él me hizo de espejo y me di cuenta que yo tenía que cambiar, pensé: ‘tengo que hacer algo’ y en ese momento empiezo mi búsqueda”, reveló.

Esta búsqueda promovió un giro de 180 grados en su vida. Cursó seminarios sobre el Ho'oponopono y profundizó su conocimiento sobre las técnicas que esta filosofía propone.



En ese proceso, empezó a notar cambios positivos en su trabajo y en la relación con sus hijos. “Antes solo creía en lo que podía ver y tocar. Pero después del Ho'oponopono mi intelecto se volvió más humilde. Me hizo tan bien, que pensé: ‘eso no puede ser solo para mi, tengo que compartirlo’”, cuenta. Dejó su carrera como contadora y empezó a viajar por el mundo para difundir la filosofía que tanto bien le hizo. A continuación una síntesis de su charla con Eme.

—¿Qué es el Ho'oponopono?

—El término puede traducirse como “corregir un error”. Nace de la combinación de dos expresiones: la palabra “ho’o”, que significa “causa” en hawaiano, mientras que “ponopono” significa “perfección”. Se trata de una filosofía para resolver problemas, basada en el perdón. “Es como una filosofía de vida. Ver los problemas como una oportunidad de trabajar en ti, de crecer, de aprender, de volverte una mejor persona, porque cuando superas un problema, nunca sos es mismo, ahora ya sabés lo que podés hacer. Además, a veces el problema no es exactamente aquel que tenés enfrente sino tu reacción a esa situación.

—¿Cómo se practica?

—A través de cuatro frases: “lo siento”, “perdoname”, “te amo” y “gracias”, repetidas como mantras, la idea es buscar el perdón de uno mismo por las situaciones que causaron dolor. No tenés ni siquiera que sentirlo, porque son como contraseñas, es como apretar la tecla borrar. Lo que propone es que tomemos la responsabilidad de lo que nos pasó, de lo que nos hicieron, pero no con la intención de escarbar el pasado, o revivir todo aquello, sino con la intención de soltarlo. Tomar consciencia de que hoy tus decisiones son tuyas y de nadie más. Por eso digo que encontré el camino más fácil. Tampoco digo que sea el único. Hay muchas otras filosofías que definitivamente funcionan, pero encontré el Ho'oponopono y pensé: ‘más fácil que eso imposible’, lo estaba buscando y lo encontré. Entre los beneficios que se puede encontrar al practicar el Ho'oponopono, cuenta, están el establecer relaciones más saludables y asumir el protagonismo de tu propia vida.

—¿Qué le diría a las personas que no creen o no les convence acercarse al ho'oponopono?

—Yo no era creyente para nada, así que todavía puedo entenderlas muy bien. Pero encontré un punto medio, o el camino del medio como llamaba Buda, porque ningún extremo es bueno. Si utilizás mucho el intelecto nunca vas a ser feliz, porque nunca hay suficiente para él, y tampoco podés ser demasiado espiritual porque estás viviendo el aquí y el ahora, entonces la clave es encontrar ese equilibrio. También es importante diferenciar religión de espiritualidad: no son sinónimos, la espiritualidad nos reconecta, nos devuelve el poder, nos dice que todo lo que necesitamos lo tenemos adentro, que no hay gurú afuera, que solo vos sabés lo que funciona para ti, además de traerte paz.

​

El nuevo libro “100 preguntas sobre el Ho'oponopono” Las muchas dudas y preguntas que le hicieron en sus 14 años como predicadora de esta filosofía, las recopiló en su libro “100 preguntas sobre el ho'oponopono” lanzado en abril de este año por la editorial planeta.

Premio por la paz

En 2015, Katz ganó el Premio Público por la Paz, un reconocimiento por su campaña “paz interior es paz mundial” que sostiene que la paz empieza dentro de cada uno con una actitud proactiva y no pasiva de “esperar que las cosas cambien allá afuera”.



“No es un reconocimiento para mi ego o para mi intelecto. Pero a veces estas cosas te dan fuerza para seguir adelante, porque la gente puede escucharte un poco más, o prestar más atención. Para mí lo que importa no es el mensajero y sí el mensaje. Me dedico a eso para llegar con el mensaje a la gente”, afirmó.

Conferencia & seminario

Katz agotó los cupos para la conferencia de este viernes, pero quedan algunos lugares para el Seminario Zero Frequency este sábado en el Hotel NH Columbia. La jornada se extenderá de las 11.00 a las 19.00 horas y se trabajarán desde el ho'oponopono temas como el miedo a la muerte, el perdón y la gratitud, y cómo alcanzar lo que ella llama “Zero Frequency”, “un estado de liberación de memorias restrictivas y diálogos internos limitantes” que puede ayudar en la toma de decisiones y a encontrar soluciones. Las inscripciones requieren una inversión de US$ 115 a US$ 140.