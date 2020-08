¿Por qué Harry no quiso que el príncipe Carlos lo ayudara a comprar su nueva casa?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El príncipe Harry y Meghan Markle se mudaron a Montecito, Santa Barbara (California) en el mes de julio en lo que se convierte en su primera casa propia en Estados Unidos y no recibieron apoyo de la familia real.

Según publicó Us Weekly, Harry prefirió no pedir dinero a su padre, el príncipe Carlos y optó por tomar una hipoteca en su lugar. Según una fuente consultada por la revista de chimentos "Harry podría haberle pedido a Carlos que contribuyera con el costo de la casa, pero eligió no hacerlo ... Involucrar financieramente a su padre resultaría en que la realeza tuviera el control sobre él. Lo que implicaba un retroceso ".

La casa costó US$ 14,4 millones y salió de los propios bolsillos de los duques de Sussex. La misma fuente sostuvo: "Les encanta ser independientes y lo ven como una oportunidad para crecer".

En un comunicado de los duques a la revista People, un portavoz señaló: "El duque y la duquesa de Sussex se mudaron a la casa de su familia en julio de este año... Se han instalado en la tranquila privacidad de su comunidad. Desde su llegada esperan respeto por sus vecinos y su familia".