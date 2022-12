Según estudio, los nacidos en diciembre reciben 160 regalos menos que los demás

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con la llegada de las fiestas, parece que la clave es regalar pero no sucede así para aquellas personas que nacieron en diciembre. Estos últimos no suelen recibir tantos regalos como las personas que cumplen en los otros meses del año.

Así lo reveló un estudio realizado por ‘Not On The High Street’ que señaló que en promedio los sagitarios y capricornios se estarían perdiendo 160 regalos en promedio a lo largo de su vida.

Para esta investigación 2.000 británicos fueron encuestados y en los hallazgos encontraron que las personas que cumplen años en diciembre, en promedio, reciben cuatro regalos cada año, mientras que las nacidas en otros meses acumulan alrededor de seis.

La mayoría de los encuestados afirmaron que diciembre es uno de los peores meses para celebrar el cumpleaños, pues muchos reciben el regalo de cumpleaños y el de Navidad en conjunto.

Asimismo, el 55% admitió que alguna vez en su vida se han sentido decepcionados al ver sus regalos, pues en la mayoría de los casos suelen ser escasos en comparación con los amigos y familiares nacidos en otros meses del año.

También, evidenciaron que los nacidos en este mes de Navidad suelen recibir regalos envueltos en papel con tema festivo y un 24% admitió que esta situación les suele generar enojo y molestias.



Entre los regalos que suelen recibir están: una caja de chocolates, un regalo de belleza navideño y artículos de tocador con aroma navideño. Además, una cuarta parte confesó que la mayoría de sus amigos y familiares esperan a las rebajas para comprar los regalos de cumpleaños.

Y no es solo con los regalos con lo que tienen que lidiar los sagitario y capricornio, pues en la investigación también se encontró que el 34% de las personas tuvo que cancelar una fiesta de cumpleaños debido a que la gente está ocupada durante este tiempo festivo.



En este sentido, ‘Not On The High Street’, con el fin de ayudar a las personas nacidas en diciembre en Gran Bretaña, crearon un intercambio de cumpleaños olvidados, en el que las personas puede intercambiar su historias por obsequios.