El príncipe Harry y Meghan ofrecerán entrevista a Oprah Winfrey el próximo mes

REALEZA

Esta entrevista será la primera de los duques de Sussex desde que renunciaron a la familia real británica.

reuters

El príncipe Harry y su esposa Meghan ofrecerán su primera entrevista desde que renunciaron a la familia real británica cuando conversen con Oprah Winfrey el próximo mes.

Harry y la estadounidense Meghan, quienes anunciaron el domingo que esperan su segundo hijo, sorprendieron a la realeza el año pasado al anunciar planes para dar un paso al costado en sus roles reales.

CBS dijo que la entrevista se transmitirá el 7 de marzo.

"Winfrey hablará con Meghan, la duquesa de Sussex, en una amplia entrevista, que cubrirá todo, desde el paso a la vida en la realeza, el matrimonio, la maternidad, el trabajo filantrópico hasta cómo está manejando la vida bajo una intensa presión pública", dijo CBS en un comunicado.

"Más tarde, el príncipe Harry se unirá a las dos mientras hablan sobre su mudanza a Estados Unidos y sus esperanzas y sueños para su familia".