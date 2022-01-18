El príncipe Carlos invitó a Harry y Meghan a quedarse con él durante su visita a Londres

Realeza

El heredero al trono busca pasar tiempo de calidad con la familia de su hijo menor y conocer a su nieta más pequeña, de apenas siete meses.

El príncipe Harry recurrió a la justicia del Reino Unido para conseguir que el Ministerio del Interior le permita recibir protección policial para su familia durante las visitas al país, un servicio por el que está dispuesto a pagar con fondos propios.

Pero para sorpresa de muchos, incluso es probable que para la del propio Harry y su esposa Meghan, el príncipe Carlos los invitó a quedarse con él junto a los pequeños Archie y Lilibet.

Esta información fue publicada por The Mirror que además sostiene que el objetivo del heredero al trono es pasar tiempo de calidad con la familia de su hijo menor y conocer a su nieta más pequeña, de apenas siete meses.

La última vez que Carlos vio a Archie, que actualmente tiene dos años, fue cuando el niño tenía seis meses. Si bien Harry volvió a su país en dos oportunidades desde su mudanza a Estados Unidos, ni Meghan ni Archie han estado allí desde 2020.

El pedido del duque de Sussex llega como consecuencia del aumento de las amenazas personales que le han hecho y en el marco de un posible retorno para asistir al Jubileo de Platino de la Reina en junio.