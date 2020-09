Desgarrador: revelan las últimas palabras que pronunció Lady Di antes de morir

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace 23 años ocurrió la trágica muerte de Diana Spencer luego de un choque en el puente del Almá, en París, Xavier Gourmelon, el bombero que la socorrió aquella noche, contó cuáles fueron sus últimas palabras.



Según reporta el Daily Star, el hombre aseguró que Lady Di estaba "consciente y con los ojos abiertos" cuando la rescataron del auto y que alcanzó a hacerle una sola pregunta. "La tomé de la mano y le pedí por favor que no cerrara los ojos. No había sangre visible en su cuerpo, solo una lesión en el hombro izquierdo", relató. Y continuó: "Me miró y me preguntó: "¡Dios mío! ¿Qué pasó?".



Inmediatamente, tuvo un paro cardíaco. "Le hice todas las acciones de RCP, le masajeé el pecho y logré que volviera a respirar. En ese momento realmente pensé que sobreviviría, porque no había daños a la vista de gravedad", reveló.



El servicio de emergencia se enteraría luego de que la mujer que falleció poco después era la princesa Diana. "Fue muy perturbador, no podía creer que había fallecido en el hospital, si cuando la rescatamos estaba con vida", contó conmovido.



"Ahora sé que tenía graves lesiones internas, pero el recuerdo de esa noche permanecerá conmigo para siempre, porque no tenía idea de que era ella, y creo que todos la extrañamos", cerró Gourmelon.