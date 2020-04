Datos curiosos de la dieta raw food

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La comida cruda puede asociarse a la dieta vegana, quienes siguen estrictamente la raw food no consumen productos de origen animal (lácteos, carnes y huevos). Además las personas que han optado por este régimen alimenticio deben agua filtrada y no consumen alcohol, aunque beber jugos sí está recomendado (pero no es obligatorio).



El objetivo de la dieta cruda es conservar las propiedades de todos los alimentos sin procesarlos de ninguna forma, pues al cocinarlos suelen reducir su tamaño y perder propiedades que benefician al organismo. Esto no siempre es cierto, cocinar algunos vegetales como la zanahoria potencia sus nutrientes.



Bases de la Raw Food:

— No utilizar fuego para cocinar

— Temperatura máxima de cocción para lograr una deshidratación de los alimentos es de 46°C

— El 75% de los alimentos que se consumen a diario deberán ser crudos

— Los alimentos base de este tipo de alimentación deben ser integrales y orgánicos como: frutos secos, porotos, semillas, granos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, leche de coco, algas.



Los defensores de la dieta cruda aseguran que sentirás mayor energía, mejorará tu digestión, perderás peso y mejorarás tu salud cardíaca, pero lo cierto es que debe intentarse gradualmente, para evitar la carencia de nutrientes.



Lo mejor es visitar a un nutricionista que guié tu alimentación y tomar los puntos positivos de la Raw Food que son introducir en tu dieta mayores cantidades de alimentos orgánicos, frutas y vegetales, pero no basar toda tus comidas en ellos. (Por Carina Angulo)