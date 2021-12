¿Cuántos días de vacaciones son necesarios para descansar?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No hay número exacto de días para que una persona pueda desconectarse de sus obligaciones laborales, pero sí existen formas de poder aprovechar los días libres lo máximo posible.



En general, tomar 10 días corridos de vacaciones puede ser más beneficioso para el descanso, que tomarse días sueltos. Sin embargo, para lograr una desconexión con las obligaciones no bastará con dejar de ir a la oficina, sino que deberán incorporarse actividades nuevas. Es el momento del año indicado para descansar, pero también para ejecutar planes para los cuales no siempre tenemos tiempo.

Poder dormir hasta más tarde, salir a caminar, leer, conocer un nuevo lugar, interactuar con otras personas y disfrutar de las cosas simples del día a día ayudarán a la desconexión con el trabajo.



Otras personas podrán ver en sus vacaciones, la oportunidad de emprender un hábito saludable que ayude al bienestar a lo largo del año. Por ejemplo, retomar el deporte o realizar cierta manualidad o quizás buscar alguna clase.



El descanso es muy importante en la vida del profesional y que es parte del cuidado personal. Favorece al trabajador y al empleador, a mediano o largo plazo, se observa que quien no toma vacaciones, afecta no solo su productividad, sino su relación con compañeros de trabajo y también con familiares.

Para muchos no es fácil poder dejar atrás 100% las cuestiones relacionadas al trabajo. Con miras de favorecer el descanso, expertos recomiendan evitar ingresar a internet o revisar los correos, y delegar las tareas a los compañeros antes de salir. Otro consejo es conectarse con el lugar donde se estará (de preferencia con la naturaleza) y el fomentar lazos afectivos.

Cómo preparar la vuelta al trabajo

Es común sentir ansiedad el día antes de retomar la rutina laboral. Para rendir la primera semana, lo ideal es no regresar el día antes, sino hacer una pequeña transición.



Si salís de tu ciudad habitual, es bueno volver uno o dos días antes para reorganizarte en tu casa. Preparar la llegada al trabajo, abastecerte de las cosas básicas en tu despensa, desarmar valijas, lavar, ordenar, será el preámbulo para el reintegro laboral.