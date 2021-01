21 consejos para que tengas un 2021 más saludable

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de la locura de las cenas y comidas de fin de año, el alcohol por tantos brindis y el poco tiempo destinado a hacer ejercicio, la calma de enero nos da la oportunidad de desintoxicarnos. Para lograr este momento de detox, seguí estos tips:

1. Tomá agua

Podemos confundir sed con hambre, así que antes de llevarnos algo de comida a la boca, mejor bebamos un vaso con agua. Recordá que se recomienda beber entre dos y tres litros por día para mantener el cuerpo hidratado.

2. Desayuná todas las mañanas y cená ligero

Cuando nos saltamos el desayuno más tarde comemos de más. De esta forma, incorporaremos los carbohidratos y las calorías necesarias tener energía para el resto del día y evitamos comer grandes cantidades de calorías durante la noche, cuando el cuerpo necesita descansar y por nuestro reposo, el cuerpo no las consume.

3. Metas realistas

Quizá tengamos que bajar dos o tres kilos o a lo mejor 15 kilos, si queremos bajarlos en un par de semanas, no lo lograremos. Entre más lenta sea la perdida de peso, más fácil será sostenerla. Hay quien sugiere bajar cinco kilos y mantenernos en ese peso durante seis meses antes de reiniciar una dieta para perder peso.

4. Permití los derroches

Date el permiso para tener dos comidas libres a la semana. Psicológicamente te será más fácil continuar con la dieta y tu cuerpo se sentirá mejor.

5. Contá hasta 10

Habrá veces en que entremos en un estado de ansiedad por un antojo de chocolate o de papas fritas o de helado, hay estudios que muestran que pasados 10 minutos, el antojo se va. Así que antes de ir a cumplir tu antojo, contá 10 minutos, realizá una pequeña tarea que puedas completar en menos de 10 minutos para sentirte satisfecho y aléjate de la cocina, de la tienda o de cualquier lugar en donde haya esos antojos.



6. Comé más seguido

Si comés cada tres o cuatro horas una pequeña colación, te será más fácil perder peso, porque el cuerpo nunca tendrá la sensación de pasar hambre y no pensará en almacenar energía para después. Las colaciones deben ser bajas en calorías, así que ten siempre a la mano una fruta, verdura o un puñado de frutos secos.



7. Resoluciones semanales

Es más probable cumplir metas de corto plazo que las de largo plazo, además de que cambiarlas puede resultar divertido. Lo puedes probar en la comida y en el ejercicio, cada semana ponete una meta distinta.



8. Enfócate en el 10%

La expresión baby steps tiene mucho sentido. Si nos enfocamos en el 10% de nuestra meta será más fácil cumplir ese 10% y después pasar al siguiente bloque de 10%, así siempre tendremos la satisfacción de cumplir nuestras metas y no nos abrumará el 100% de lo que tenemos que conseguir, sobre todo cuando son varios los kilos que queremos perder.



9. Condimentá la comida con salsas

Lo primero que pensamos al ponernos a dieta es que nuestra comida dejará de tener sabor. No necesariamente debe ser así, podés preparar salsas picantes o no, a base de verduras, que condimenten tus alimentos.

10. Eliminá un tercio

En casa o cuando comas fuera, pensá automáticamente en quitar un tercio de la comida, así disminuyes una buena cantidad de calorías innecesarias y si comés seguido, no pasarás hambre.



11. Menos alcohol

Toda bebida con alcohol tiene una buena cantidad de calorías, además de que deshidrata todas tus células y hace que el metabolismo sea más lento. Para un buen detox, el agua simple es la mejor opción.



12. Notas de aliento

En la puerta de la alacena, en la del refrigerador, la de la cocina, en el espejo donde te arreglás, en tu ropero y cualquier otro lado que se te ocurra, poné notas con frases de aliento, como “vas muy bien”, “estoy orgullosa de ti”, “hacés un buen trabajo”. Esto mantendrá tu compromiso y tu dedicación.



13. No tomes bebidas azucaradas

Tomá agua simple, las sodas, gaseosas y refrescos contienen mucha azúcar que impide tengas la sensación de saciedad, además de que debido a la proporción de azúcar no te hidratan. Los jugos naturales son una excelente alternativa saludable.



14. Disfrutá la comida

Tómate el tiempo de comer cada bocado, disfrutar su sabores, masticarlo hasta hacerlo casi papilla. Esto ayuda para que tu cuerpo esté consciente de que está siendo alimentado y se nutra de todas las sensaciones. Comés menos cantidad y se elimina la ansiedad por el hambre.

15. Aumentá las proteínas

Las proteínas (animales y vegetales) tienen tres propósitos importantes, la primera darte aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede producir, proteger los músculos para que cuando pierdas peso sea de grasa y no de masa muscular y finalmente quitan el hambre, porque inhiben la hormona que produce la sensación de hambre.



16. Medí

Parece fácil medir porciones de manera empírica, pero es mejor tomar tazas o cucharas medidoras, esto nos permite comer la cantidad que realmente queremos comer.



17. Substituí creativamente

Utiliza fruta congelada como colación o postre, tomá agua antes de comenzar a comer para que tu estómago sienta “que está lleno”, haz jugos o smoothies de frutas y verduras, etc.



18. Controlate

Llená tu heladera con frutas y verduras, llevá contigo siempre una o dos colaciones a base de frutas, verduras, frutos secos o proteínas líquidas como yogur bebible. Cuando vayas a alguna reunión llevá una ensalada o dip bajo en calorías. Si vas a algún restaurante, comé una colación antes, pedí los platillos más sencillos y decile a los demás comensales, familiares, amigos y compañeros de trabajo que te apoyen en el proceso, definí metas claras y accesibles en cuanto a alimentación.



19. Pensá en positivo

Enfocá tu atención en lo positivo que tenés, qué haces, qué buscas, porque la sensación de baja autoestima provoca que comas más y busques alimentos con alto contenido calórico.



20. Date un respiro

Cada equivocación y cada desviación son pasos que te acercan a tu meta, no es necesario castigarnos por haber comido algo fuera de nuestra planeación, no siempre se puede tener tanta comida en nuestra bolsa.



21. Relajate

El estrés genera una hormona que se llama cortisol y ésta impide cualquier pérdida de peso. Es tan importante mantenernos relajados como el hacer dieta o ejercicio. Dormir más de seis horas también ayuda al cuerpo a perder peso.



El compromiso más importante que se debería hacer es como uno mismo, Por esto es importante pequeños comportamientos que con el pasar de los días se transformen en hábitos. De esta forma podrás empezar el 2021 sumando hábitos saludables que te ayudarán el resto del año.