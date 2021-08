Consejos para para hacerle frente a la resaca posnostalgia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los excesos siempre son malos. Ante un evento como la Noche de la Nostalgia, muchos se animan a salir y eso muchas veces implica unas copas de más. El problema es que al otro día hay que lidiar con la resaca.

Si estás pasando por esta molesta situación te traemos algunos consejos para hacerle frente y llevarla de la mejor manera.

Jugos de fruta: contienen fructosa, un azúcar que ayuda al cuerpo a eliminar el alcohol con rapidez. Elegí la naranja, la mandarina o el tomate.

Miel : fuente de fructosa. Una cucharadita cada 4 horas cae bien.

Evitá comer alimentos grasosos: Ya le hiciste suficiente daño a tu hígado y vesícula tomando alcohol, así que intentá ayudarlos a recuperarse mientras desintoxican tu cuerpo y preferí comer verduras como la alcachofa, el brócoli o la escarola. Comer manzana asada y jugos de frutas también te ayudará.

Caldos sin grasa : los cubos de concentrado son buenos porque reponen el sodio y el potasio que se pierden.

Hidratate : el alcohol deshidrata, entre otras cosas porque inhibe la hormona antidiurética, lo que produce más orina. Además, las bebidas con minerales que se usan para el ejercicio pueden ayudarte a pasar el mal momento. Si no tenés a mano, el agua será de gran ayuda.



Complejo B : los tragos lo eliminan del cuerpo. Su déficit es responsable de la sensación de tensión y cansancio. Hay alimentos que ayudan a reponerlo, como el caldo de carne o de pescado, el huevo, el pan, las frutas y los cereales.



Café : el alcohol dilata los vasos sanguíneos cerebrales y, como se dijo antes, es una de las causas del dolor de cabeza. El café es vasoconstrictor; es decir, los cierra y ayuda a que el cerebro se sienta mejor. Una taza es suficiente.



Analgésicos : una tableta de analgésico, si no sufrís de gastritis, es suficiente. Eso sí evitá el paracetamol,consumir esta droga para aliviar el dolor de cabeza podría provocar daños en tu hígado, así que probá con otros analgésicos. Preferí el ibuprofeno.



Date un baño tibio : Bañarte te ayudará a sentirte mejor. Enfriá el agua de a poco para dar alivio al cuerpo que seguramente estará ardiendo.



Dormir : se ha demostrado que el sueño es un buen aliado de los procesos de eliminación del alcohol y de mejoría de los síntomas. Tomar alcohol siempre le hace daño a tu cuerpo, por ello es importante que si te pasaste de copas le permitas recuperarse. Dormí las horas suficientes para que pueda regenerarse y eliminar las toxinas correctamente

Mitos sobre la resaca deberías desterrar



• La comida, antes o después de beber, no previene la resaca. Solo retarda la llegada del alcohol a la sangre.



• Los antiácidos la curan. Tomarlos antes o después de beber ayudan a mejorar los síntomas gástricos, pero las otras molestias seguirán ahí.



Agua y leche la evitan. Es importante tomar líquido para contrarrestar la deshidratación, pero los demás síntomas no se modifican por tomar agua o leche en cantidad.



• Otro trago lo mejora. No. Ingerir más alcohol empeora el proceso y lo prolonga.