¿Por qué no usar el celular en el baño? De causar problemas de salud a dejar de funcionar

Todos los días utilizamos el celular para diversas actividades, sin dudas es nuestro dispositivo más personal. Lo llevamos, literalmente, a todos lados, incluyendo el baño. Sin embargo, esta práctica no es nada buena, mirá por qué.

Seguramente lo primero que se viene a tu mente es que se trata de una cuestión de higiene. De hecho, una investigación de la Universidad de Barcelona reveló que las pantallas de los teléfonos móviles pueden contener hasta 600 bacterias, es decir, 30 veces más que las que se encuentran habitualmente en un inodoro. Pero los virus no son la única razón.

Una encuesta de Verizon reveló que 9 de cada 10 personas llevan su teléfono al baño. Si tenés esa costumbre, ponés en peligro el funcionamiento de tu dispositivo, pero también tu salud.

Por salud, no lleves tu celular al baño

Parece algo muy simple e inocente. Incluso, antes de que los celulares se volvieran tan populares, los baños solían tener libros y revistas para “entretenerse”. Sin embargo, cuando se trata de dispositivos la idea no es tan buena.

Aunque creas que es el mejor momento para revisar tus redes sociales o ver un capítulo de tu serie, como señala el sitio de salud Healthline, estar sentado en el baño por mucho tiempo significa exceso de presión sobre el ano y también exposición a bacterias.

Si bien antes las personas se daban tiempo para leer algo en el baño, con el smartphone la distracción es tal que se pasan muchos más minutos, lo que aumenta el riesgo de padecer hemorroides causando síntomas como dolor, hinchazón o sangrado.

Así que quédate solo el tiempo necesario. Si pasan más de 10 minutos lo mejor es buscar a un especialista para analizar un posible problema de estreñimiento.

El celular está lleno de bacterias

Los riesgos a tu salud no vienen solo por la posición que adoptás durante mucho tiempo. Cuando llevás el celular al baño existe una gran posibilidad de que sea contaminado con bacterias fecales. Si bien, en la mayoría de los casos pueden no representar un problema mayor, los teléfonos pueden albergar E.coli, salmonella, estreptococo, norovirus, entre otros virus peligrosos.

Estudios de la Universidad de Arizona aseguran que 9 de cada 10 teléfonos tienen un microbio causante de alguna enfermedad, y 16% de ellos contienen materia fecal.

Foto: Pexels

Lo anterior es especialmente preocupante cuando se trata de baños públicos. Puede que te esmeres en tener tu casa limpia, pero pensá en los baños de oficinas, escuelas o centros comerciales que son utilizados por cientos de personas al día, la mayoría de las cuales no realizan un correcto lavado de manos.

Y si eso no te convence, debes saber que cuando se tira la cadena del inodoro se expulsan partículas que contaminan todo a su alrededor, incluyendo los muebles en donde seguramente apoyás tu celular.

Lo mejor no es solo que no lleves el celular al baño, sino limpiarlo todos los días. Para eso podés utilizar toallitas desinfectantes no abrasivas.

Tu celular puede descomponerse si lo llevás al baño

Puede que creas que tu celular estará a salvo si no lo acercás al inodoro, pero no es así. La Fundación Carlos Slim, explicó que en un baño las superficies con más gérmenes son la perilla de la puerta, las canillas y el piso. Incluso si te lavás las manos, al tocar una de estas zonas, volverás a contaminarte.

Más allá de los efectos en tu cuerpo, las partículas en el baño podrían penetrar tu dispositivo y afectar su funcionamiento. Además, advierte la empresa Kaspersky, si por alguna razón dejas tu celular sin vigilancia, no solo corrés el riesgo de perderlo, sino de que alguien tenga acceso a tu información privada.

Y no todo tiene que ver con el inodoro. Algunas personas acostumbran bañarse con agua tibia o caliente mientras dejan reproduciendo un video o música en el celular, pero el vapor del agua se meterá en el dispositivo, arruinando poco a poco las partes internas. Eso incluso si el equipo es contra agua.